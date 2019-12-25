台湾女生在大家印象中都是甜甜的，就像是一颗糖果一样。而陈绮贞作为一名台湾女生，带给大家的印象也是好温柔可爱。并且凭借着自己动人的歌喉和姣好的面庞，深受观众喜爱。陈绮贞还曾和吴佩慈等人一起组成了一个组合，推出多张个人音乐专辑。

不仅再音乐方面有着不错的成绩，还作为一名演员的她演技也是很不错的。试想这么一位优秀的女孩子，有谁不喜欢呢。陈绮贞工作方面还是很顺利的，当然这和她的努力都分不开。她还多次被邀参加音乐节等大型音乐活动，和多名知名歌手合作，相信陈绮贞的工作会越来越蒸蒸日上。

陈绮贞并没有因为工作就忘记享受日常生活，喜爱运动的她看起来44岁也一点都不显老，看起来皮肤状态还是很棒，仿佛还是18岁的少女一样。因为常年坚持的运动，所以一直让她保持模特般的身材，让人很是羡慕。

她曾经有一个很爱她的男朋友音乐人钟成虎，但是当大家都以为他们两人都会以伴侣的名义一起走下去的时候。陈绮贞却宣布了分手，并且提到是在两年前就已经和前男友钟成虎解除恋人关系。陈绮贞和前男友钟成虎一起爱情长跑18年，让大家感到很是惋惜，但既然当事人已经作出决定，还是祝福他们都能够找到真正属于自己的幸福吧。

虽然陈绮贞已经与前男友分手，但就在12月25日陈绮贞被曝新恋情，并且还是在街头热吻神秘男。 有网友爆料，该名眼镜男是玉山银行信用卡暨支付金融事业处部门的资深襄理林迪生，由于他平日负责信用卡业务，对外经常接触到艺人，加上他眼镜斯文外型散发艺术家气质，猜测因此吸引陈绮贞的青睐。据悉，林迪生已婚有两个小孩，其中一个已上高中。看来陈绮贞可能是遇到了爱情，希望她不要像黄心颖那样成为自毁前途的“第三者”。