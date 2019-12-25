近日，欧阳奋强晒出了87版《红楼梦》当年剧组里的主演重聚合影，并发文感谢袁玫（袭人）的精心安排和宴请。照片中，饰演王熙凤的邓婕、饰演平儿的沈琳、饰演惜春的胡泽红等主演同框合影，笑容灿烂。让无数网友们引来了一波回忆杀，虽然他们都老了，但是仍然可以从脸上辨识出各自饰演的角色。87版的《红楼梦》不管是选角还是制作上都堪称经典。

87版《红楼梦》播出至今已经有30多年时间，剧组成员彼此之间还能保持这般紧密的联系实属不易。可惜岁月匆匆，随着时间的逝去，《红楼梦》里面的演员有的去世了，而剧组成员也就再也聚不齐了。今天就来盘点一下《红楼梦》剧组已经去世的八大演员，看看谁最让人惋惜？

1、陈晓旭

陈晓旭在里面饰演的是林黛玉，她并没有在娱乐圈里发展，而是做起了商人，后面却因为查出了乳腺癌而选择出家，出家不久后就出世了，永远留在了42岁那一年。

2、李婷

李婷饰演的是贾母，一开始她只是忙于幕后工作，阴差阳错地饰演了这个雍容华贵的老夫人，后面因为脑溢血而去世，享年73岁，这个年龄也算是高寿了。

3、李玥

李玥饰演的是小板儿，当时他都只有四五岁，而且在红楼梦里面的戏份也不多，但是却让人印象深刻，而李玥后来还成为英国剑桥的硕士，回国经商后不慎出车祸去世，才29岁，真的太可惜了。

4、马广儒

贾瑞的扮演者马广儒是一个多情的人，后来因为婚姻问题而养成了酗酒的习惯，因为过量饮酒而身亡，短暂的人生只有32岁，和戏中的贾瑞惊人的相似。

5、郑乾龙

郑乾龙在剧中扮演的是林黛玉的父亲林如海，戏份不多，拍完戏之后他还演了不少角色。后面因为患病而去世，享年65岁，而且他和林黛玉还是同一年去世的。

6、李颉

李颉老爷子在剧中扮演的是贾母的大儿子贾赦，原著里，这个角色是个不讨好的角色。但是他私底下抽中指导年轻演员如何演戏，剧中很多人都跟他感情深厚，去世的时候李颉92岁，也算十分高寿了。

7、陈祖荣

陈祖荣饰演是的尤氏，后来还因为在中国第一代女飞行员故事的电影《女飞行员》中出演女主角“项菲”，一举成名，成为上世纪60年代国内影坛一颗新星，并和刘晓庆成为好朋友，去世时69岁。

8、金雅琴

金雅琴在《红楼梦》中饰演的是赵嬷嬷，后面还饰演过《我爱我家》的于大妈，虽然不是主角，但是却给观众留下了深刻的印象。数十年来金雅琴一直活跃于话剧舞台，去世时91岁，也算是高寿了。