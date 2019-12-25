最近话题最多的莫过于《庆余年》这部剧了，里面除了一众主演外，还有一个角色很讨观众欢心，那就是由田雨饰演的“王启年”，一个怕老婆、贪小财而且胡说八道的本事一流的角色。带有逗比属性的王启年，靠着演技吸引了无数粉。

田雨一直以来都可以在各种电视剧里看到他的身影，像《小丈夫》、《虎妈猫爸》、《妖猫传》和近期上映的《精英律师》都有着不俗的表现。毕业于“中央戏剧学院”的田雨，虽然一直戏红人不红，但是说起他饰演的角色，相信很多人都很熟悉。

不管是《小丈夫》里面的任大伟还是《夏洛特烦恼》里面的王老师，或者是《虎妈猫爸》里面的薛子峰，虽然饰演的大多都是配角，但是田雨却凭借自己的演技让很多观众都留下了足够深的印象。

这一次的《庆余年》，也让田雨在事业上达到一个新高度。而说起他，可能很多人都不知道，他曾经和汤唯是男友朋友，后来据说因为汤唯饰演大尺度角色而两个人分手，而能够让汤唯倾心，年轻时的田雨也是一表人才啊。

生活中的田雨非常低调，热衷带孩子、做“奶爸”，也是一个特别的浪漫的人。2009年11月18日，田雨与演员王玥登记结婚，王玥毕业于解放军艺术学院戏剧系，代表作品有《钢的琴》、《 肖邦 》、《暗恋桃花源 》等。婚后他们育有一个女儿，三口之家其乐融融。田雨曾在微博上晒出自已和妻子的合影，说图片中的王老师为《小丈夫》的拍摄减重25斤，而老婆一直这般美丽，真的可以说是求生欲十足了。

如今42岁的田雨因为出演《庆余年》而受到观众称赞，一定会饰演更多的优秀角色，你们看好他吗？