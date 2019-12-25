走红需要运气，有的演员凭一部作品就爆红，而有的演员出道多年却不红。作品对于演员来说很重要，有的演员过气了还能凭借好作品翻红。下面我们来看看凭借一部作品就火了很多年的八大明星，你认识几位呢？你觉得哪位最幸运？

1、刘亦菲

刘亦菲版的《神雕侠侣》是许多80后眼中的经典。刘亦菲演的小龙女很仙很美。曾有网友评论说，刘亦菲凭借《神雕侠侣》这部剧撑起了多年的热度。

2、郑爽

当年郑爽凭借《一起来看流星雨》这部剧一炮而红。时至今日，郑爽依然很红。粉丝喜欢美丽而不做作的郑爽。郑爽的话题度非常高。

3、蓝燕

蓝燕是很有风情的女星，她在欧洲的知名度挺高的。蓝燕凭借《蝴蝶之吻》在欧洲走红，她是许多欧洲观众心目中的东方女神。

4、陈妍希

许多网友都是通过电影《那些年我们追过的女孩》认识陈妍希的。陈妍希的走红跟这部电影有很大关系，她演活了网友心目中的校园女神。

5、孙俪

《甄嬛传》这部古装剧让孙俪爆红。孙俪是网友心目中颜值与演技并存的女星。37岁的孙俪也已经红了很多年了，家庭幸福的她也是网友眼中的人生赢家。

6、迪丽热巴

唐嫣主演的《克拉恋人》这部剧捧红了迪丽热巴。迪丽热巴可是当今娱乐圈的当红女星，很多网友都喜欢美丽又开朗的迪丽热巴。

7、赵丽颖

《花千骨》这部剧让赵丽颖爆红。赵丽颖的人生经历挺励志的，婚后的她依然很红。产后的赵丽颖也在积极复出，很多网友表示期待她的新剧。

8、赵薇

赵薇已经43岁了，但她依然很美很红。赵薇演的《还珠格格》反复播出多次了，但很多观众依然爱看。赵薇版的《还珠格格》真的很经典。