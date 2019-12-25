时下娱乐圈流量时代已悄然飞逝，回过头来看那些历经岁月磨砺而逐渐散发芬芳的“佳酿”们，感叹魅力潮叔才是经得起岁月沉淀的颜值担当！提到潮叔，自然绕不过吴秀波，只可惜因个人感情风波现如今人设彻底崩塌，事业也跌入谷底，前阵子复出试水但依旧不知何时是出头之日。今天小编盘点一波现阶段娱乐圈极具个人魅力的时尚潮叔，你更看好谁？

1、刘奕君

刘奕君属于“脸熟名字生”，很多人对于他的名字感到陌生，但一看到脸才惊觉原来是他！刘奕君凭借与胡歌搭档出演《伪装者》走红，随后他还以精湛的演技出演了《琅琊榜》、《卧底归来》、《芈月传》等多部大热剧，虽大多是配角，但他总能在一众主角中成功突围。刘奕君自身身形稍显瘦高，但双眸有力，直抵人心，这张带有精明睿智的新潮大叔脸深刻观众的心间，深受吾辈年轻一代人的喜爱。

2、谭凯

谭凯的荧幕形象有着硬汉气质又混杂些文人细腻，像是《七剑下天山》中的风火连城，《锦衣卫》中的杨天石，清一色的铮铮铁骨的硬汉形象；《北京爱情故事》中饰演的吴魏又经常被演员们调侃是个不折不扣的性情中人，散发着艺术家的气质大叔范儿。外表冷峻，眉宇间带有几丝桀骜不驯，这就是谭凯给人的独特魅力。

3、王策

王策早些年凭借在芒果台的电视剧《丑女无敌》中饰演第一大反派李安瑞被观众熟知，而后相继出演了《咱们结婚吧》、《急诊科医生》等热剧，去年热播的古装权谋大剧《天盛长歌》中，王策化身前朝将军顾衍忍辱负重艰难博弈的形象深入人心。今年大火的电视剧《亲爱的，热爱的》中“佟年爸爸”这一角色让王策成功晋升“国民老爸”，正在热映中的电影《吹哨人》也有他的身影，目前正值黄金上升期。这款高大儒雅的潮叔你喜欢吗？

4、李乃文

现在提起李乃文你可能要想一下，但是提起《恋爱先生》中的张铭阳，大家会恍然大悟~《恋爱先生》让李乃文小火了一把，让大家看到了一个低调的实力派演员！趁着热度，再次与靳东、李宗翰合作电视剧《如果岁月可回头》，暂定今年播出。李乃文不属于传统意义上的帅大叔，但诙谐幽默的性格及塑造形象的硬实力演技也圈了一大波粉儿。

5、涂松岩

从《双面胶》到《双城生活》，从《雪花那个飘》到《惊天阴谋》，涂松岩演戏独树一帜，用真诚将每个人物都演绎出独有的风格。从现代戏到年代戏，戏里窝囊，戏外豪爽。除了演戏，涂松岩还涉足话剧，作品颇多。如果你喜欢多才多艺的潮叔，那么他可能就是你的菜。

6、李宗翰

李宗翰有着棱角分明的五官，让人过目不忘，他气质儒雅、眼神深邃，先后在《水浒传》、《生死相依》等古装剧和现代剧中展现了他不同风格的演技。去年热播的《恋爱先生》中饰演的宋宁宇周旋在妻子顾遥和情人罗玥之间，真的是在用绳命诠释什么叫“教科书级别撩妹”！他外表精致，严肃却不失细腻，传统也不乏性感。好想和这样的帅叔叔谈场恋爱呢。

7、王耀庆

王耀庆的style大多是着装西服革履，发型一丝不苟的霸道总裁范儿，荧幕上的职场精英太多，但是能像王耀庆这样这么有代入感的却是少之又少。从《失恋33天》、《浮沉》，再到《小爸爸》、《好先生》，短短几年时间，王耀庆在内地影视圈创造了一个奇迹，国民认知度直线上升。爱幻想的少女心中都有一个霸道总裁梦，这块“甜掉牙的糖”是否合你的心意呢？