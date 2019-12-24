近日港星徐子珊宣布退出娱乐圈，很快就上热搜成为大家议论的话题。徐子珊是在2004年参加港姐选举获得冠军出道，凭借自己好的外貌和睿智的头脑还代表香港参赛，获得了“美态倾城小姐”的称号。之后开始拍影视剧，演过不少的经典角色。下面就让我们来盘点徐子珊演过的八大经典角色，你最喜欢哪一个？



1、《突围行动》殷向晴

在《突围行动》中徐子珊饰演的是殷向晴。活力充沛和蔼直爽，善于照顾别人又爱小动物。正义感强的角色是网友最爱的角色，因为这个角色徐子珊也被大家大大的赞赏受到太多的好评。

2、《跟踪》何家宝

《跟踪》这部剧也是徐子珊领衔主演的港剧。获得了27届香港电影金像奖最佳新演员奖。被各个电视台所播放，被大家所喜欢，徐子珊真的演技超好。

3、《潜行狙击》姚可可

这部剧算是徐子珊代表作之一了吧，当初是和男主黄宗泽虐恋啊。大家喜欢的港剧之一就能够看出徐子珊演的这个角色有多经典了。

4、《雷霆扫毒》陈家碧

徐子珊在《雷霆扫毒》中试演陈家碧，她自言，“毒后”一角是其入行以来试演过最悲惨的角色，也是演艺生涯上一个新的突破，此角色大受关注，被视为视后的大热之一。

5、《锦衣卫》脱脱



饰演的是一名异族皇族的特使，电影票房突破1.4亿。被大家所称赞，只有徐子珊才能演出这个角色的风格，被她发挥得淋漓尽致大受好评。

6、《溏心风暴之家好月圆》路嘉美



这部剧可是受的太多的好评，而徐子珊也凭借这部戏入围了“2008万千星辉颁奖典礼”最佳女配角，可见这角色让大家深入人心啊。

7、《My盛Lady》盛花蕾

《My盛Lady》徐子珊演的角色并不讨喜，但往往是这样的角色才更有发挥的空间，在剧中造型是满分了，宣传照一出来让大家都期待着这个角色，果不其然并没有让大家失望。

8、《再战明天》姚爱嘉

在《再战明天》里她试演一位乐观开朗聪明活泼的警校教员，剧中被大家嘲笑的“香肠嘴”也是一个经典。角色塑造让人印象深刻，配上剧本那么精彩所以这部剧也是很经典的。