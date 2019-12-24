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26岁美女演员钟楚曦，曾是最美冯女郎，却因裙子里穿秋裤上热搜

(2019-12-24 13:21:37)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近有一部电影非常让人期待，那就是《宠爱》。这一部由6个小故事组成，而里面最特别的就是陈伟霆和钟楚曦这一对CP了。近日，他们也出现在某电影院与观众进行互动。而钟楚曦在蹲下拍照的时候不慎露出秋裤，受到了不少网友的调侃，原来女明星也怕冷。

26岁美女演员钟楚曦，曾是最美冯女郎，却因裙子里穿秋裤上热搜

虽然有了这一插曲，但是不得不说钟楚曦的衣品还是相当不错的，虽然样貌不是很出众的那种，但是因为从小学习跳舞，她整个人是特别有气质的。

26岁美女演员钟楚曦，曾是最美冯女郎，却因裙子里穿秋裤上热搜

1993年出生的钟楚曦甜美可爱，在校期间便出任过多个时尚品牌的封面模特，凭借其甜美清纯的外形，备受广告商青睐，也赢得了众多观众的喜爱，同时曼妙高挑的身材也使她成为了诸多时尚秀场的主力。

26岁美女演员钟楚曦，曾是最美冯女郎，却因裙子里穿秋裤上热搜

钟楚曦因为在2013年出演《爱的妇产科》而进入娱乐圈，并在2014年出演了都市剧《爱情回来了》，虽然饰演的大多剧都是配角。2018年的时候，她被冯小刚选中，成了最美的“冯女郎”。因为在《芳华》中饰演萧穗子表现出色，而获得亚洲电影大奖最佳新演员提名，这对于90后的钟楚曦来说可以说是一个肯定了。

26岁美女演员钟楚曦，曾是最美冯女郎，却因裙子里穿秋裤上热搜

而在这次的电影《宠爱》中，她与陈伟霆饰演的是一对新婚夫妻，而之前透露出来的片花也让很多网友觉得“这也太甜了吧”，而面对有默契的搭档，陈伟霆也毫不吝啬地夸奖，“楚曦是非常专业的演员”。

26岁美女演员钟楚曦，曾是最美冯女郎，却因裙子里穿秋裤上热搜

大家别忘了到时到电影院去支持钟楚曦主演的电影哦，相信你一定会大呼吃狗粮吃撑了。

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