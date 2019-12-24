2019年只剩下最后短短的几天了，而很快就要迎来了2020年。在即将过去的2019年，在电视和网络平台上播放了不少电视剧，有的收视率非常火爆，有的收视率却惨不忍睹。下面就来盘点2019年观众最喜爱和最火爆的十部电视剧，你看过几部？

1、《知否知否应是绿肥红瘦》

这部跨年大戏接档时，湖南卫视的收视率只有0.3，随后基本保证在平均1.5，甚至一度破2，可以说是拯救了湖南卫视的收视率。赵丽颖和冯绍峰也因为这部而吸引了很多话题。

2、《亲爱的热爱的》

这一部剧是由杨紫和李现主演的，而甜甜的剧情也让无数网友们大呼吃狗粮，之后更是让李现成为很多人的“现男友”，并开始火起来。

3、《第二次也很美》

单身妈妈与单身爸爸之间会碰撞出什么样的火花呢？男女主因为一场离婚官司而相识，从冤家到相爱，而且这一部其实也是一部轻喜剧，看起来一点都不烧脑。

4、《都挺好》

这一部不管哪个年龄的人都适合看，重男轻女的话题真的是永远看不厌。姚晨真的太有气场了吧，而倪大红老师将苏大强这个角色更是演绎得入骨三分。

5、《陈情令》

这一部真的是让无数CP党磕得非常开心的了，而它如此火的原因也少不了演员的演技支撑，更是让王一博和肖战成为当红炸子鸡。

6、《庆余年》

这一部现在有多火想必大家都知道吧，虽然还没有完结，但是剧情却十分吸引人，更是因为各种话题而频频上了热搜。

7、《东宫》

这部是由小说改编来的，男女主真的超有CP感的，虽然不算大制作，但是播出后效果能够达到这样也是相当不错了。

8、《破冰行动》

这一部剧算是这几年很不错的不错的缉毒题材，一众配角的演技也太在线了，不过这一部也算是高开低走，而可能口碑的败笔就是后期略拖沓不合理的剧情和男女主没有赶上的演技了。

9、《少年派》

这一部里面拥有的很多关于青少年教育话题都引起了网友的热议。闫妮和张嘉译的演绎深入人心，小辈儿的赵今麦、郭俊辰也都可圈可点。

10、《初恋那件小事》

这一部真的是太甜了吧，双向暗恋的情节永远也看不厌，而里面的演员虽然年纪轻轻，但是演技都在线哦。