在婚姻生活中，有些男人可能在家里不能做主，要看老婆的脸色，什么事情都要听老婆的，因此被别人嘲笑“怕老婆”。其实，世界上没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。夫妻之间，如果男人做到宽容大度，女人也不会蛮横无理。在娱乐圈，也有不少的男星被吐槽“怕老婆”，我们一起来看看都有谁？

1、甄子丹



在《吐槽大会》上，谢霆锋王晶曾吐槽甄子丹怕老婆。日前，甄子丹接受采访承认自己确实怕老婆，但他认为怕老婆不是一件坏事儿：就看你怎么解读。你用怕，我用宠，我宠我老婆，我怕她生病，我怕她着凉，我怕她不高兴，这个完全是正面的。只是每一样东西就有两面的嘛，你觉得是怕，我改变不了你的说法，但是在我的字典里面不是怕。没想到甄子丹是这样的好男人，让不少网友非常羡慕。



2、陈小春



12月7日的台北演唱会上，陈小春公开宣布应采儿怀二胎的喜讯。陈小春还是有名的“怕老婆”，就连把儿子弄哭，第一反应都是：“很害怕他回去和采儿告状。”可对于怕老婆这件事，陈小春竟然略带自豪地说，“我老婆最大的优点就是能管住我。”与其说管得住，不如说对于应采儿，陈小春是真的宠。他们俩从来不需要秀恩爱，因为是真的很爱很爱。

3、包贝尔



包贝尔和包文婧在大学恋爱时，包文婧曾经偷偷把包贝尔通讯录里的女生全部删掉。包贝尔在拍吻戏之前都会先向包文婧报备，甚至在拍《致青春》时从来不敢正视江疏影。包贝尔还给广大男性朋友讲解求生之道，好男人不会怕老婆但会宠老婆。



4、沙溢



在一次节目中，当时一群嘉宾围在一起，就有人问在座的有没有人是怕老婆的，沙溢第一个就把手举高。沙溢怕老婆是出了名的，虽然他是一个男人，但是最主要的还是因为他是一个丈夫，对于老婆胡可他是能有多迁就就多迁就，毕竟胡可嫁给他、为他生孩子。

5、冯绍峰



冯绍峰在电视剧中是霸道总裁，但是娶了赵丽颖之后秒变怕老婆了。在《奇遇人生》中，很多网友发现冯绍峰原来是这么“怂”的男人。三句话离不开赵丽颖，口头禅就是我老婆，我老婆，我老婆......连坐飞机在高空上，都不忘跟赵丽颖视频，还大方跟外国友人介绍老婆，满满的幸福感。

6、邓超



邓超和孙俪结婚9年了，生下一儿一女，刚刚好的凑成了一个好字。他们相爱多年，从未有过绯闻。孙俪在生活上对邓超管得很严，邓超也配合妻子做个怕老婆。邓超说自己有一次请别人吃饭的时候，去前台结账，发现自己卡里没有钱了。之后直接就打电话给孙俪质问孙俪为什么卡里没有钱了。孙俪的回答则是自己忘记打钱了。



7、佟大为



虽然佟大为在电视剧中经常演绎花花公子类的人物，在现实生活中他却是绝对的好老公。早前，当被问到邓超和自己谁更惧内时，佟大为表示：“邓超的话语权还是比较足的，谈不上惧内，但是我还是怕老婆的，主要是出于尊重妻子而已。”随后还不忘用一句“一生惧内，大富大贵”来做总结。



8、张嘉译



张嘉译曾透露过自己在家是个彻头彻尾的“妻管严”，婚后他把拍戏所得的一切收入交给王海燕打理，他颇为享受这种“妻管严”的状态，“我是用钱大手大脚惯了的人，交给她，她能替我管着！她只给我装点零花钱，最少的时候每个月给200块，要从她口袋里把钱挖出来，得看她心情。”



9、郭京飞



姚晨曾经爆料郭京飞生活中怕老婆，把他形容得像个妻奴。郭京飞的老婆叫鲍莉，是陆毅老婆鲍蕾的亲妹妹，原来陆毅和郭京飞是连襟。郭京飞和鲍莉认识一个月就结婚了。郭京飞曾经被鲍莉怒骂15分钟，没有顶嘴没有发脾气。当时鲍莉怀孕，郭京飞就因为回家晚了10分钟就被骂了15分钟，他自知妻子怀孕情绪不稳定，所以更是顺着她、体谅她，这么好的男人难怪鲍莉那么爱她。

10、张国立



人们常说张国立的妻子邓捷有旺夫运，尽管两人结合时，邓捷的名气要比他大，但之后他就大器晚成地一步步走了上来。张国立号称自己就是个怕老婆的好男人，因为他的经验是：“怕老婆的男人能发达。”所以在家中一直秉承着早请示、晚汇报、少说话、多干活的标准。



