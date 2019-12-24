选伴侣可是一项技术活，妹子们可得擦亮眼睛。娱乐圈不少男星就被曝疑似出轨了，还有男星被曝家暴老婆或是女友。下面我们就一起来盘点让女生感觉“很坏”的八大男星，如果必须从薛之谦、黄宗泽、许志安、吴秀波、高云翔、曹云金、孔垂楠、张丹峰这八位男艺人中选一个当终身伴侣，你会选谁呢？

1、薛之谦

有网友评论说，虽然薛之谦和李雨桐的情感纠葛闹得沸沸扬扬的，但首先还是选薛之谦呀！薛之谦唱歌好听，而且他还挺幽默的，最关键的是他最后还是跟他前妻和好了。

2、黄宗泽

一些颜值控妹子评论说，虽然黄宗泽出轨的事情闹得沸沸扬扬的，但是从看脸的角度看，黄宗泽还是不错的，他给人感觉又帅又痞。

3、许志安

一些网友调侃说，太难选了。选伴侣的话还是得考虑一下对方的经济实力吧！许志安出道多年，他应该蛮有钱的吧？爱情没保障，那不如选个有钱的男人吧！

4、曹云金

网上有不少关于曹云金疑似出轨的报道。曹云金和唐莞最终还是离婚了。许多网友替唐莞感到不值，但曹云金离婚后还是给唐莞一笔钱。

5、孔垂楠

孔垂楠的个人感情生活也得引发热议。有些网友表示相信他是清白的。28岁的孔垂楠还是得到了一些迷妹的喜爱，他的身材也很好。

6、张丹峰

洪欣曾在受访时说当年张丹峰追他的时候，有闺蜜跟她说感觉这个男人坏坏的时候别理她。张丹峰否认出轨毕滢，但很多网友不相信他。不过有报道称洪欣张丹峰言归于好了。

7、吴秀波

吴秀波因为婚外恋情而人设坍塌。一些网友评论说吴秀波挺有魅力的，可惜他对婚姻不够忠诚。不过吴秀波还是蛮有魅力的。

8、高云翔

高云翔在澳大利亚的案子还没有审理结束。高云翔本来很有前途，但他却因为涉嫌性侵而人设坍塌，董璇与他还是离了婚。不过高云翔长得还是蛮帅的。



