今天，又有一位女艺人惹上麻烦事了。日前，一位自称是吴女士的接受媒体访问时透露，自己在给一名曹姓女艺人做保姆时遭到对方的打骂。有网友评论：名气不大脾气却不小。还有网友发出疑问：这位女艺人到底是什么来头？



吴女士透露，该艺人回家后以房间未打扫为理由对她进行了打骂，并且拒绝结算工资。吴女士还讲述了被殴打的细节，称事先被曹母告知无需打理女艺人的房间，没想到该艺人最后以不打扫为理由对其进行辱骂，此后更是拿起东西大打出手。

同时，曹茜茜解释是保姆动手在先，还打了曹茜茜一巴掌，目前曹茜茜的脸还是肿的。曹茜茜的代理人王先生称自己手里有监控照片，相关证据已经递交法院，将通过司法途径解决此事。

网友通过媒体放出的视频对比，证实该艺人就是女演员曹茜茜。身份被查出后，曹茜茜的微博沦陷，留言里很多网友骂她没有道德，仗着自己明星的身份不尊重劳动者。有网友评论：名气不大脾气却不小。特别是谩骂让她不堪其扰。



据了解，曹茜茜生于1985年12月27日，毕业于上海戏剧学院表演系，代表作有《隐战》。不久前，曹茜茜正在主演先锋情感话剧《你问我恨你有多深》，一袭红色长裙不仅将自身完美身材展露无遗，更是将剧中角色韩薇的知性独立却内心脆弱的人物形象刻画的淋漓尽致。

昨天是冬至，曹茜茜还发微博，为网友们送祝福。看来，她还没想到她会因为打保姆的新闻上热搜。



这些年，明星和保姆发生矛盾的新闻也不少，明星是支付薪酬的人，保姆是做事的人，双方是平等的雇佣关系，有问题可以找家政公司解决，实在不行用法律途径解决问题，完全没有必要发展成“武力”冲突。曹茜茜这样的处事方式真的很不妥，造成的后果是很负面的，让自己的名声和事业受到很大的影响。