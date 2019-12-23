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还记得《金枝欲孽》中的福贵人吗？如今50岁的她很美却未婚！

(2019-12-23 13:12:38)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

爱看宫斗剧的网友应该有看过《金枝欲孽》吧？佘诗曼也有参演这部剧。还记得剧中的福贵人吗？福贵人是剧中佘诗曼的姐姐。福贵人的扮演者是香港女演员梁琤。梁琤可以说是一位宝藏女演员了。梁琤还是一位孝女呢。

还记得《金枝欲孽》中的福贵人吗？如今50岁的她很美却未婚！

梁琤长得挺漂亮的，她曾参加过亚洲小姐选美。梁琤挺幸运的，她演第一部电影就获得了香港电影金像奖最佳新人奖。很多人说梁峥是武打女星，她在《重金属》等多部武打片中有着不俗的表现。梁琤的戏路挺宽的。 

还记得《金枝欲孽》中的福贵人吗？如今50岁的她很美却未婚！

梁琤也曾红极一时，她曾被视为是武打届的明日巨星。梁琤的家境很一般，当年她为了挣钱养家也是相当拼命。后来她在当红的时候，为了照顾生病的父亲而淡出演艺圈。梁琤为了家人真的复出了很多。她父亲病逝后，她才重新复出。

还记得《金枝欲孽》中的福贵人吗？如今50岁的她很美却未婚！

梁琤的出道多年。却几乎没有任何绯闻。近些年梁琤也还活跃在荧屏上，不过她多是演配角了。梁琤有时也会出席一些活动。许多粉丝都很关心梁琤的情感状况。50岁的梁琤至今未婚。她表示期待爱情，但对婚姻持谨慎态度。

还记得《金枝欲孽》中的福贵人吗？如今50岁的她很美却未婚！

梁琤有时也会更新微博，她会大方晒美照。梁琤的状态好得让人羡慕，或许是天生丽质吧，她看上去比同龄人年轻很多。梁琤看上去更像是30多岁的人，而不是50岁的人。梁琤练瑜伽，她的身材保持得很好。梁琤堪称是冻龄女神了。


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