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20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

(2019-12-23 11:52:32)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今早，韩安冉晒出了与小猪的离婚证，配文:“别骂我了，抱抱我吧。”宣布与小猪离婚，随后又发文:“我连崩溃都要撑着，希望今天大家都不骂我。”但之后将这两条内容删除了。据悉，20岁的韩安冉与小猪有一个女儿恩善。

20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

20岁的韩安冉，是南京人，自小父母离异。韩安冉是个整容狂魔，韩安冉就曾自称要“活到老，整到老”，看看现在的韩安冉的鼻子，整的要翘上天了，被网友吐槽是“猪鼻子”。

 

20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

韩安冉2015年4月因为参加录制湖南卫视《变形计》节目而走红。节目结束后，她与马文超的恋情曝光。有网友爆料“马文超和前女友在一起时就勾搭上了韩安冉，前女友发现男友出轨要分手却被拒绝，最终由于韩安冉的介入，和前女友分手。但是他们最终也是没走到一起。

20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

今年3月14日，韩安冉与小猪邱斯钿登记领结婚证。去年韩安冉与小猪未婚先孕，所以领证结婚。今年4月，韩安冉还直播了产女的全过程，当时引起了争议。女儿刚生下没多久韩安冉与小猪先生婚姻现危机，韩安冉直播表示小猪先生婚内出轨背叛感情。

 

20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

6月11日，韩安冉在微博上曝光了她的结婚照与结婚时的现场照片，并且还直播了婚礼，当时也收获了粉丝不少的礼物，奇葩的是结婚不到三天就宣布要离婚，原因是韩安冉觉得自己忍受不了小猪了。今年11月，韩安冉曾和婆婆在直播间吵架“闹离婚”。

20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

近几年，网红的门槛愈发的平民化，一夜爆红带来的不光是财富，还会迷失自己的本心。离婚对于他们来说，也是家常便饭了。网友吐槽：你参加《变形计》时我在读书，你整容时我在读书，你恋爱时我在读书，你分手时我在读书，你生孩子时我在读书，你结婚时我在读书，你都离婚了我还在读书，我这书还没有读明白。

20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

也有网友表示理解，支持他们离婚：我觉得如果两个人没有感情了，离婚是一个好的选择，长痛不如短痛，早点解脱脱离苦海，将就是不会幸福的。婚姻里只要有不忠，离婚是迟早的事，希望所有人且行且珍惜！

20岁网红韩安冉离婚上热搜！揭秘韩安冉闪婚闪离的真实内幕

网红的婚姻真的像儿戏，韩安冉的网红身份、结婚不久、婚礼带货、年仅二十、育有一子，种种因素叠加起来，都看起来不太像是成熟的婚姻。希望她以后会成熟起来，好好把孩子带大，不要让孩子失望。

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