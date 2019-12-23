昨天是冬至，李小璐晒照秀出自己与圣诞树的合影，而且从照片看来李小璐身材凹凸有致，小蛮腰更是十分纤细，一点也看不出她快要40岁了。其实自从上次李小璐在社交平台上晒出国外旅游照片而被扒出地理位置后就再也没有更新过任何状态了，虽然当时大家都猜测李小璐要去支持PGone的演唱会，但是被李小璐否认了，而现在晒出照片似乎也是在告诉网友自己没去看PGone的演唱会？





虽然这次李小璐晒出自己好身材的照片，但是很多网友们却不买账，毕竟她与PGone的事件已经把她的一手好牌给打烂了。之前李小璐和贾乃亮本是人人艳羡的明星夫妻，但经历过那件事之后，两人的感情变了质，再加上前段时间网上曝光了3段视频，终于将他们本就摇摇欲坠的婚姻彻底击垮。没几天，贾乃亮李小璐就同一时间向外界告知了离婚的消息。

李小璐本来就事业有成，家庭和睦，却自己把这一切都毁了。曾经是金马奖女主角，但是现在只能像网红那样开网店，实在让人唏嘘，更让网友觉得不解的是她现在网红味太浓了，实在没有当时那种状态。

让有的网友更加意难平的是经历了事件后，李小璐还可以旁若无人地晒照，并没有影响到心情，这不得不说李小璐的心态也太好了吧！

但是，也有网友表示理解和同情李小璐，不管怎么样，她还要生活下去，现在演艺道路被封堵，只能选择开网店，做一个网红来生存。还有粉丝为李小璐叫屈：为什么大家原谅了那么多出轨的男星，为什么就不能原谅李小璐呢？

公众人物更是要对自己的行为负责，经过离婚事件的李小璐想再复出恐怕是很难了，不过如果当事人都不再提起， 像我们这种吃瓜群众还是就默默吃瓜吧，主要还是希望甜馨能够幸福健康地成长。



