众所周知，女人最注重的除了容颜就是身材了。对于靠脸和身材吃饭的女明星们来说，保持不老的容颜和苗条的身材是非常重要的。拥有好身材的女星，总是让人羡慕的，所以经常有女星凭借傲人的身材上热搜。下面我们一起来盘点2019年凭借身材上热搜的十大女星，看看谁最迷人？

1、朱珠



近日，女星朱珠凭借身材上热搜了。朱珠是梦露型的身材，圆润但是并不臃肿。如今35岁的朱珠，还能有这样的身材，保持的也太好了吧？而且朱珠还是属于那种多看一看魂就会被勾走的长相，你觉得呢？

2、迪丽热巴

不久前的COSMO盛典时尚盛典红毯上，迪丽热巴身穿蓝色人鱼亮片裙， 搭配高挑凹凸有致的身材，真是有种美人鱼的既视感。

3、秦岚

11月23日的金鸡百花电影节闭幕式上，秦岚红毯造型格外夺目，身着彩虹亮片长裙，秀出优秀锁骨和肩颈线条。纤细腰身吸睛抢眼，太羡慕了。

4、张歆艺

生完孩子难免会出现身材走样的问题，但是女明星往往不会让“走样”持续太久，从张歆艺产后身材来看，应该是经过高强度和专业的产后恢复训练吧！真心不容易。

5、吉娜

早前，郎朗的娇妻吉娜去某公司扫楼了，因为身材太突出了，引起公司员工的疯狂围观。与女网友表示：吉娜这身材让我酸成了柠檬片，这小蛮腰也太细了吧！我一个女生完全挪不开视线，手里的奶茶顿时不香了。

6、陈钰琪

在时尚COSMO盛典红毯上，陈钰琪的造型太好看了，深V礼裙尽显优越好身材啊，可以说是非常养眼了。网友评论：被美哭了，太性感啦。

7、宋妍霏

早前的浙江卫视秋季盛典，宋妍霏的身材也太能打了。亮片裙加马丁靴，露出天鹅颈一字锁骨，仪态也是很好，气场十足。

8、林志玲

11月17日晚，林志玲婚礼宴会结束后，林志玲夫妇与众亲朋好友移步某酒店继续派对。志玲姐姐换上银亮片吊带连衣裙，完美身材显露无遗。

9、李若彤

不久前，52岁的李若彤分享了自己的健身成果照片，并配文：“你们总说我太瘦了，其实我是结实。”这身材保持的也太好了吧，皮肤状态也好棒。



10、关晓彤

早前关晓彤又上热搜了，微博上出现了关晓彤身材这样的热搜词。许多网友评论说：关晓彤的身材真的是太好了。她的双腿又长又细，感觉她腰以下全是腿。