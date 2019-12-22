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张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

(2019-12-22 18:15:46)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近《庆余年》有多火想必大家都知道吧，身边很多朋友都在追这部剧，而剧里的男主角，范闲就是由张若昀饰演的。而张若昀近日在采访中谈起2019年最大的收获就是结婚了，娶了唐艺昕。天啊，这也太甜了吧。

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

       

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

张若昀与唐艺昕这一对在娱乐圈里可以说是高甜的一对情侣了，在2019年的时候张若昀终于如愿娶了他备忘录里面的那个爱吃樱桃，笑起来很甜很可爱，时而小鸟依人需要保护，时而强大到独当一面的女孩。而他们经历的点点滴滴，也包含了他们对彼此的爱意。

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

       

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

     

 

而说起两个人的认识经历，那也是充满了偶像剧剧情，两个人因为一场交通事故而认识，在慢慢的相处中两人产生了感情，而交往后的双方也十分低调，一直到被网友们曝出来才在微博上公开恋情，在今年的时候终于走进了婚姻的殿堂。

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活


张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

     

       

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

他们虽然在2017年才公开恋情，但是私下里可是少不了互动，多条“情侣款”微博暗戳戳地撒狗粮，不仅一同去滑雪，还一起去了大草原。而唐艺昕原名叫唐婷，还专门为了张若昀而改了这个名字，再加上刻在脚踝的情侣纹身，一个是“love you as love life",一个是”love life as love you"，这也太甜了吧，更是养起了情侣狗狗，这一波波狗粮，让网友们大呼吃撑了。而张若昀更是准备了关于“她”的备忘录里，真的超暖心。

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

而结婚后的张若昀和唐艺昕也少不了秀恩爱，就连度蜜月的时候也被网友拍到两个人牵手在街上走，更是曝出了两人婚后夫妻视角的照片，两个人一起合影的照片也太甜了吧，更是在婚后两个人合体登上了杂志封面，照片看来两个人也太般配了吧。

张若昀2019年最大的收获是娶了唐艺昕！揭秘他们的甜蜜婚姻生活

像娱乐圈这种物欲横流的圈子，这样的感情未免会让人更觉得珍贵，而他们两个人在一起的经历也是双方渐渐变好的过程，两人不仅在爱情上那么甜蜜，事业也如鱼得水，希望这一对能够长长久久，幸福一辈子。

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