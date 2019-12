最近《庆余年》有多火想必大家都知道吧,身边很多朋友都在追这部剧,而剧里的男主角,范闲就是由张若昀饰演的。而张若昀近日在采访中谈起2019年最大的收获就是结婚了,娶了唐艺昕。天啊,这也太甜了吧。

张若昀与唐艺昕这一对在娱乐圈里可以说是高甜的一对情侣了,在2019年的时候张若昀终于如愿娶了他备忘录里面的那个爱吃樱桃,笑起来很甜很可爱,时而小鸟依人需要保护,时而强大到独当一面的女孩。而他们经历的点点滴滴,也包含了他们对彼此的爱意。

而说起两个人的认识经历,那也是充满了偶像剧剧情,两个人因为一场交通事故而认识,在慢慢的相处中两人产生了感情,而交往后的双方也十分低调,一直到被网友们曝出来才在微博上公开恋情,在今年的时候终于走进了婚姻的殿堂。





他们虽然在2017年才公开恋情,但是私下里可是少不了互动,多条“情侣款”微博暗戳戳地撒狗粮,不仅一同去滑雪,还一起去了大草原。而唐艺昕原名叫唐婷,还专门为了张若昀而改了这个名字,再加上刻在脚踝的情侣纹身,一个是“love you as love life",一个是”love life as love you",这也太甜了吧,更是养起了情侣狗狗,这一波波狗粮,让网友们大呼吃撑了。而张若昀更是准备了关于“她”的备忘录里,真的超暖心。

而结婚后的张若昀和唐艺昕也少不了秀恩爱,就连度蜜月的时候也被网友拍到两个人牵手在街上走,更是曝出了两人婚后夫妻视角的照片,两个人一起合影的照片也太甜了吧,更是在婚后两个人合体登上了杂志封面,照片看来两个人也太般配了吧。

像娱乐圈这种物欲横流的圈子,这样的感情未免会让人更觉得珍贵,而他们两个人在一起的经历也是双方渐渐变好的过程,两人不仅在爱情上那么甜蜜,事业也如鱼得水,希望这一对能够长长久久,幸福一辈子。