2019年就快过完，马上迎来2020年，而在2019年也发生了许许多多的事情，有的明星结婚生子，有的明星被曝出刚谈恋爱，而有的明星却在公众平台上疯狂的秀恩爱。这种举动有的让人喜欢有的却让网友反感。下面就让我们盘点2019年疯狂秀恩爱的明星，你最羡慕谁？

1、萧亚轩&黄皓

萧亚轩的男友永远都是比自己小的小鲜肉，近日，在网上直播的时候竟然大胆索吻小16岁男友黄皓，这一举动惊讶了不少人，直逼热搜不少网友看见女神这么幸福还是祝福的。

2、张杰&谢娜

张杰谢娜结婚已经有些年头了，但每次谢娜上节目都会提到张杰对她的好，提到他们私底下的小细节，但是不少网友都很反感了，这不今年谢娜的超话还因为这事炸了，不少人脱粉。

3、张若昀&唐艺昕

张若昀唐艺昕的恩爱可是人尽皆知的，这不张若昀新戏上映在采访中还是说最感谢的是老婆唐艺昕，不少人被这对甜甜的恋爱而吃了好多的“狗粮”。

4、郎朗&吉娜

郎朗和吉娜也是好幸福呀，最近上综艺《幸福三重奏》也是不管多少人多在还是会抱抱亲亲，新欢燕儿就是不一样。

5、杜江&霍思燕

霍思燕可真的是被老公儿子都宠成小公主的女星了，在《妻子的浪漫旅行》就可以看出霍思燕的幸福了。杜江对霍思燕可是无微不至的好，霍思燕可算是嫁对人了。

6、罗志祥&周扬青

罗志祥自从公布恋情后就不断地秀恩爱。前几日周扬青在微博发出，罗志祥不准自己穿暴露的衣服去酒吧玩，而随后就有网友爆出罗志祥抱着周扬青在酒吧玩，这小幸福隔着屏幕都觉得甜。

7、黄磊&孙莉

黄磊和孙莉可是娱乐圈的楷模了。黄磊总是在微博分享自己的点滴，自己在家做饭而老婆孙莉却可以去外做自己喜欢的事情，可见可以看得出黄磊和孙莉有多恩爱了。

8、张晋&蔡少芬

蔡少芬是炫夫狂魔大家都是众所周知的。而他小两口的甜蜜又进一个度，就是娘娘蔡少芬又生孩子了，这波恩爱秀的让大家十足的羡慕跟祝福呀。