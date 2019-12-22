曾有一个说法，香港小姐里纯论美貌，李嘉欣第一，李美凤第二。而李美凤在香港小姐里可以说是十分有名的，毕业于加拿大多伦多大学经济系，学历也是相当高，可以说是集美貌与智慧于一体的女人。

李美凤一开始是因为“香港小姐亚军”而进入娱乐圈，纯天然的高颜值一度成为很多人心目中的女神，而我们在电影中也是经常可以看到她的身影。

李美凤不仅仅是个拥有美貌的女人，而且她也出演了很多部电影。《求爱敢死队》、《太子爷出差》等电影中都可以看到她的身影，而且她的那一双大眼睛也是十分迷人的，因此她也获得了“电眼美女”的称号。

今年56岁的李美凤，虽然事业上没有大红大紫，但是她的婚姻却可以说是十分得意了，虽然结婚两次，但是现在过得非常幸福 。1990年，李美凤和香港作词界才子林敏聪秘密结婚。林敏聪，其人是圈中才子，演戏唱歌写作样样来，非“财子”也非帅哥，胜在为人风趣且才华横溢。择偶观也显示了李美凤心智与一般女性的不同，但是这段婚姻并没有走到最后，两人最终还是离婚了。

李美凤在1996年与国茶实业集团太子爷郑翔中举行了轰动一时的空中婚礼，后来更是退出了娱乐圈。1998年诞下龙凤胎，迄今十分恩爱。如今她已经是台湾国茶实业董事长夫人，两夫妻可以说是富豪圈里的模范夫妻了。

现在的李美凤婚姻生活很幸福，儿女也都长大了，丈夫对她更是一如既往地宠爱温柔，她可以说是所有港姐里面最幸福的那一个了，现在不拍戏了，但是生活也依然衣食无忧。