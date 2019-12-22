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长得最像芭比的女星，毛晓彤第八，迪丽热巴第二，杨紫排第几？

(2019-12-22 09:37:09)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有报道称英国一位女子花32万进行整容。原来她喜欢芭比娃娃，所以她想把自己整成真人芭比。许多女孩子都喜欢美丽的芭比。娱乐圈中有些女星神似芭比娃娃。下面我们来盘点长得最像芭比的八大美女明星，你最喜欢哪位呢？

长得最像芭比的女星，毛晓彤第八，迪丽热巴第二，杨紫排第几？

1、杨紫

杨紫曾尝试过芭比妆，当时很多网友被她给惊艳到呢。杨紫瘦下来后就更美啦！许多网友觉得杨紫蛮像芭比的。开朗的杨紫很有观众缘。

长得最像芭比的女星，毛晓彤第八，迪丽热巴第二，杨紫排第几？

2、迪丽热巴

迪丽热巴是一位充满异域风情的美女。她的五官很精致，很立体。很多网友评论说，迪丽热巴的五官像芭比娃娃的五官一样精致。

长得最像芭比的女星，毛晓彤第八，迪丽热巴第二，杨紫排第几？

3、杨颖

杨颖也是一位混血美女。杨颖的眼睛又大又美，一些网友评论说，杨颖像是真人版的芭比娃娃。也有网友说杨颖像电眼娃娃。

长得最像芭比的女星，毛晓彤第八，迪丽热巴第二，杨紫排第几？

4、孙怡

孙怡已经生了一个女儿了，但她还是很有少女感。孙怡的脸蛋很精致，她的皮肤也很白皙。也有网友评论说，孙怡很像芭比。

长得最像芭比的女星，毛晓彤第八，迪丽热巴第二，杨紫排第几？

5、杨超越

杨超越的颜值挺耐打的。杨超越很有亲和力。杨超越的五官精致得让人羡慕。很多网友觉得杨超越宛如芭比一样甜美可爱。

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6、张韶涵

张韶涵凭借实力再度翻红了。她长相神似芭比，还有一些网友称她为人间芭比。脸蛋精致的张韶涵很上镜。你喜欢她吗？

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7、昆凌

周杰伦的娇妻昆凌是一位混血美女。昆凌的五官挺完美的，她的双眼给人感觉很深邃。很多网友评论说，昆凌像是芭比娃娃一样，娇俏可爱。

长得最像芭比的女星，毛晓彤第八，迪丽热巴第二，杨紫排第几？

8、毛晓彤

毛晓彤长得也很甜美，她在《微微一笑很倾城》中演的二喜让人印象深刻。很多网友评论说毛晓彤好像芭比娃娃哦！

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