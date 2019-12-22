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宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

(2019-12-22 09:38:04)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，宋妍霏身穿黑色抹胸开叉长裙参加某品牌活动，裙子设计别致大方，勾勒出曼妙迷人的好身材，再加上抹胸的剪裁，把白皙的肌肤展示出来，别提多美啦。而且宋妍霏的身材也是十分苗条的，果然美女都是瘦子。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

作为一名95后的小姐姐，宋妍霏因为参加《一年级大学季》而被观众所熟知，之后还参演了《可惜不是你》和《十年三月三十日》，受到许多观众的喜爱，再加上她高颜值的外表，请问谁不喜欢这样的女孩呢？今天就来盘点一下宋妍霏小姐姐的八大美艳着装。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

1、露脐上衣+迷彩长裤

首登《创造营》，宋妍霏身穿Miumiu露脐印花上衣，搭配迷彩长裤，整个人看着十分又飒又酷，星范儿十足，瞬间成为了全场焦点。尤其是一头大波浪长发，更显性感十足。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

2、垫肩西装外套+阔腿裤

这一身在普通人身上可能会比较难驾驭，一不小心就会变成村姑，但是宋妍霏却驾驭得霸气十足，再加上上身的层次感穿搭，造型满分。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

3、黑色系搭配

这一身全黑色系的搭配也太显瘦了吧，再加上高跟鞋后以及她本身就很高挑的身材，别提多显性感大方了，紧身上衣更是勾勒出凹凸有致的身材。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

4、紫色西装套装

很宽松的西装套装，加上紫色色调，真的很显白，而宋妍霏用了一双马丁靴来搭配，上身颇显时髦摩登，利落范十足。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

5、露肩上衣

纯色的露肩上衣展示出白皙的肌肤，撩人而且十分性感，再加上修身的版型剪裁，勾勒出凹凸有致的曼妙身材，魅力十足。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

6、印花复古套装

复古风的穿搭在宋妍霏身上也演绎得恰到好处，这一身穿上去也太显白了吧，果然人长得好看，不管穿什么都好看。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

7、学院风穿搭

这一身学院风穿搭也太显年轻了吧，文艺范十足的马甲背心，加上格纹阔腿裤，再搭配上一顶画家帽，整体简约又大方。

宋妍霏黑色抹胸开叉长裙上热搜！盘点宋妍霏的八大美艳着装

8、性感小背心裙

吊带裙加上抹胸式的胸口剪裁，穿起来性感撩人而且女人味十足，加上修身的版型剪裁，勾勒出性感的身材曲线，不得不说这腿也太长了吧。

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