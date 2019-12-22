近日，张馨予晒出自己的照片并谈了一下拥有高颧骨的体验，称不接受它的时候觉得它很难看，接受它以后就觉得越看越顺眼，有时候还显得特别有气场。其实从照片看来，张馨予坐在椅子上特别霸气，网友们也有回应：显得有气质！很有高级感。

其实，在东方的文化中，女性的面部以曲线柔和，五官和谐为美。脸型则以椭圆形和鹅蛋形为最美，因此，颧骨的高低以从侧面看去颧颊部构成优美的纵行弧线为宜，过低显得不够立体，过高则给人以冷酷的感觉，并且显得憔悴、衰老。但是娱乐圈里也有不少高颧骨美女，今天就来盘点一下看看都有谁。

1、刘涛

刘涛的颧骨其实是很高的，再加上她不笑的时候，感觉像职场里的女上司，很有气场，而且颜值又好看。

2、俞飞鸿

俞飞鸿的脸可以说是高级脸了，虽然颧骨高，但是位置长得刚刚好，据说她这种长相很不容易变老，怪不得她被称为“不老女神”呢。

3、刘雯

作为一个超模，刘雯的长相十分有个性，而且因为高颧骨而显得棱角分明，虽然是小眼睛但是整个人看上去非常有气场。

4、李彩桦

还记得《回家的诱惑》里的李彩桦吗？她也是颧骨比较高的，再加上个子高，整个人看起来有些尖酸，真的很适合演坏女人。

5、王艳

王艳也是属于颧骨高的人，但是在饰演晴儿的时候身材比较丰满，所以看不出来，再加上她的脸型比较圆，就算颧骨高也不会让人看起来很明显。

6、王菲

王菲真的是很有气场的一个人，她的颧骨也是比较高的，不笑的时候看起来整个人很严肃，让人不敢靠近。

7、贾静雯

贾静雯的长相还是比较显职场女强人的感觉，而且她虽然颧骨高，但是整个人的穿衣风格和造型也是很干练，让人感觉走路带风。

8、郭可盈

郭可盈的颧骨不是一般的高，再加上她本身也很瘦，所以整个人笑起来法令纹会比较明显，会比同龄人显老。