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黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

(2019-12-22 09:03:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，黄晓明因为晒出卷毛造型而上了热搜，面对教主这一新发型，网友们开始讨论了起来，有的人说以为是哪位男团颜值担当，好帅。也有人说有点中年油腻的感觉。从照片看来，黄晓明真的瘦了很多，再加上卷发，在这个年龄来说可以说是很可爱了。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

娱乐圈里可是不缺帅哥的，而很多男明星也有过卷发造型，今天就来盘点一下几位男星的卷毛发型，看看有你心目中最帅的那个吗？

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

1、邓伦

邓伦这一身真的是又酷又帅，皮衣再加上一头短卷毛，整个人显得利落又干练，里面的衬衫更是多了些通勤风，却又透露着一种慵懒感。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

2、肖战

肖战的卷发发型也太好看了吧，整个人显得又呆萌又帅气，而且卷发的发型再加上这一顶贝雷帽，整个人显得既有型又有点酷。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

3、王一博

王一博这一身穿搭也太帅气了吧，高领的毛衣再加上小卷毛发型，韩范儿十足，再加上这表情，很像一位冷艳王子。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

4、王源

王源虽然年龄还比较小，但是驾驭起西装套装来十分有气场，再加上这一头小卷毛，整个人看上去十分优雅又有绅士风度。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

5、吴亦凡

吴亦凡这个卷毛发型简直让他摇身一变变成了小奶狗，再加上他本身就很帅气的脸，果然长得帅的人不管什么发型都可以驾驭。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

6、蔡徐坤

蔡徐坤的卷毛造型倒算是很常见，98年的弟弟也太适合这种发型了吧，完全是小奶狗型男友啊。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

7、鹿晗

鹿晗这一头卷发再加上棕色的发色，不得不说这种棕色的发色还挺适合鹿晗的，加上他本身脸就很小，看上去朝气十足。

黄晓明卷毛造型上热搜！八大男星卷毛造型大比拼谁最帅气？

8、井柏然

井柏然的卷发造型出乎意料地在他身上变得颇具艺术气息，有点日系风，凌乱中彰显着独特个性。

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