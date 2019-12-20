众所周知，介入别人的婚姻是很不道德的事情。近年来，在娱乐圈不少女星都曾被指疑似当过小三。面对三小传闻，有些女星一直保持沉默，有些女星却敢于反驳，否认当过小三。下面我们盘点这些年被小三传闻困扰的八大女星，看看都有谁？

1、唐一菲

近日，唐一菲重开微博怼小三传闻。唐一菲说她背负了十三年的小三骂名了。从唐一菲的博文看，感觉她是很耿直的女子。但是还有网友继续骂她，也有网友表示同情唐一菲。

2、黄圣依

近日，黄圣依和她老公又一起上节目了。当年杨子和黄圣依是隐婚的。杨子和前妻生有一个女儿，在公开承认婚讯前，黄圣依可以说是饱受小三传言的困扰。

3、丁文琪

丁文琪是男星林宥嘉的爱妻。邓紫棋是林宥嘉的前女友，网上曾有报道称丁文琪疑似介入过林宥嘉和邓紫棋的恋情，但林宥嘉和丁文琪都否认了小三传言。

4、王心凌

王心凌的情路并不顺畅。她曾被前男友曝光隐私。王心凌也被被指疑似当过小三。但王心凌否认自己是小三。王心凌挺让人心疼的。

5、李小冉

李小冉是一位颜值与演技并存的女星。她的前男友是导演鄢颇，而鄢颇是梅婷的前夫。李小冉被传疑似介入过梅婷和鄢颇的婚姻。

6、古力娜扎

古力娜扎和张翰已经分手了，但早些年古力娜扎也曾被指疑似介入张翰和郑爽的恋情。古力娜扎曾发文袒露心迹，否认传言。

7、张庭

张庭和她老公林瑞阳有年龄差，网上有不少关于张庭疑似是小三的报道。但张庭和林瑞阳婚后很恩爱，两人的生意也是做得很红火。

8、张子萱

张子萱被曝疑似怀了二胎了。她的老公陈赫结过一次婚。张子萱曾被传是小三，不过她说传言不是真的。陈赫给人感觉很爱张子萱。