近日，网上报道，2019年在北京互联网法院审理的明星诉网友侵害名誉权案件中，原告共涉及34名演艺工作者，其中入选2019年度福布斯中国名人榜前20位的有8人，21至50位的有7人，51至100位的有5人。那么，这些明星究竟是谁呢？

据统计，2019年诉讼案件最多的是范冰冰，起诉61起，其中已判决案件19件，全部胜诉（包含一、二审），名誉权胜诉12件，获赔金额86.5万。杨幂起诉35起，名誉权胜诉1件，获赔金额6.6万。杨颖起诉26起，有24起未开庭 ，均未宣判。刘诗诗名誉权胜诉3件，获赔金额18.269万。林心如名誉权胜诉1件，获赔金额6万。林允名誉权胜诉1件，获赔金额2.5万。秦岚名誉权胜诉1件，获赔金额6万。王鸥名誉权胜诉1件，获赔金额1万。

在打官司的男明星中，黄晓明更是拔得头筹，2019年起诉58起，案件宣判5件，全部是肖像权纠纷。李晨名誉权胜诉2件，获赔金额6.5万。张艺兴名誉权胜诉2件，获赔金额7万。陈思成名誉权胜诉1件，获赔金额8万。邓伦名誉权胜诉1件，获赔金额2万。范丞丞名誉权胜诉1件，获赔金额7.5万。井柏然名誉权胜诉1件，获赔金额3.46万。鹿晗名誉权胜诉1件，获赔金额8万。许魏洲名誉权胜诉1件，获赔金额1.3万。

其中，张艺兴考虑到被告人杨某的经济困难，并在庭前发布了很诚恳的道歉，张艺兴不要求执行他的判决内容。王嘉尔把被告赔偿的6万元全部捐赠给了公益基金会，用于音乐教室公益项目。林心如委托律师事务所将6万元赔偿款全额捐赠至中国扶贫基金会用于爱加餐公益项目。他们的做法受到了网友的称赞。

按理说，明星都是有钱人，而且起诉网友的明星大部分都上了2019年度福布斯中国名人榜，应该不差钱啊。但是，让人万万想不到的是，在当前流量利益的驱使下，个别明星或其团队却过度包装“人设”、故意炒作话题等行为，一定程度上缺乏作为社会公众人物的思想自觉和行为自觉，缺乏对青少年价值观的正向引领。

知名博主宋祖德曾被林心如和霍建华告上法庭，并且输了官司。宋祖德还曝出，还有一些垃圾明星，静悄悄起诉网友，一年打几十个甚至几百个名誉权官司，从穷网友身上每年搞几百万上千万元，不用工作都有钱花了。它们甚至钓鱼起诉，自己放点八卦出来，引诱你写他们，然后他们否认，然后它们起诉。有的网友只是把其他大媒体报道的八卦在微博发一下，也被起诉，动辄赔几万或十几万，它们不敢起诉大媒体，他们只会欺负穷网友，令人气愤。如果真的是这样，这些通过与网友打官司来出名和牟利的明星，真的是让人不齿。

宋祖德甚至还传授经验给网友，他表示：“祖德建议网友写娱乐八卦时，泛泛而谈，不要指名道姓，不要写具体细节，不要提那些起诉专业户的名字，也不要用字母代替，不提它们，无视它们，让他们凉掉。网友是明星的衣食父母，起诉穷网友的明星，会遭报应。”

可见，八卦有风险，吃瓜需谨慎。写娱乐八卦的作者，不要为了抢热点，抢流量就盲目跟风，一定要拨开层层迷雾，认清事实真相，不要造谣传谣，恶意诽谤明星。否则一不小心就成为被告，身陷暗无天日的官司之中，除了破钱消灾，还要搭上时间和精力，真的是不值得。