舒畅、关晓彤等女星都是很早就开始演戏了，有些小演员虽然年龄小，但是他们的演技却相当精湛。有的小演员甚至被称为小戏骨。下面我们来盘点一下演技获赞被称为“小戏骨”的八位小演员，你认识几位呢？你最喜欢哪位？

1、张熙然

近日，电影《误杀》中小女孩的扮演者张熙然凭演技上热搜了。男星陈思诚都高度评价她的演技，张熙然被陈思诚称为小戏骨。

2、刘楚恬

刘楚恬才10岁，但她参演过不少热播剧。她曾在《知否知否应是绿肥红瘦》中演小明兰，在《芈月传》中演小芈月。刘楚恬给人感觉乖巧可爱。

3、王亭文

王亭文也是一位很有观众缘的小演员。王亭文也才10岁，但她参演过《因为遇见你》、《繁星四月》、《一见不倾心》等影视剧。

4、王千壹

小演员王千壹的演技很让人服气。她曾在《深夜食堂》中演男星赵又廷的女儿。王千壹还曾上过综艺节目《我就是演员》。

5、张艺瀚

爱追剧的观众应该认识小演员张艺瀚吧？他曾在《我们都要好好的》中演向好汉，在《三生三世十里桃花》中演阿离。张艺瀚才9岁，但他的表演给人感觉很自然。

6、黄毅

黄毅是《筑梦情缘》中小沈其南的扮演者。他还参演过《大唐荣耀》、《九州缥缈录》、《全职高手》等热播剧。可见，黄毅还是挺有潜力的。

7、黄杨钿甜

黄杨钿甜曾在《楚乔传》中演小楚乔，在《筑梦情缘》中演傅函君。她还曾在《如懿传》中演少女如懿。黄杨钿甜菜12岁，但她长得挺好看的，她的演技也不错。

8、陶奕希

00后小花陶奕希才13岁，但她参演过多部影视剧。陶奕希曾在《知否知否应是绿肥红瘦》中演小墨兰。她的演技得到了许多网友的肯定。