现在都流行一种趋势，用“星二代”、“富二代”等词来形容有钱人，但这些都可以接受确实是爸爸妈妈有钱有实力可以带上这个帽子。可最近娱乐圈太奇怪了吧，什么表哥表弟表妹都因为一层小亲戚关系而靠着明星的名气混着混那的。这不，李小璐的表妹又出来作妖了。下面来盘点娱乐圈八大明星的表妹，看看谁最奇葩？

1、李小璐表妹

近日李小璐表妹被某博主曝出，做生意失败欠闺蜜的钱四年未还。而该闺蜜称自己是癌症患者急需救命钱，却被李小璐表妹盛小芳拉黑。本来李小璐都只能低调的不能再低调了，谁知表妹又出来作妖。

2、迪丽热巴表妹

迪丽热巴大家都应该熟悉，好漂亮的新疆女孩，可谁知迪丽热巴的表妹苏比比也想出道演戏。有次被曝出，迪丽热巴的表妹用着迪丽热巴妹妹的关系去试戏，被某导演严重警告。热巴的粉丝也说，不要再蹭热巴的热度了，自己脚踏实地好好地拼搏吧。

3、郑爽表妹

大家还可能不知道郑爽在娱乐圈有个表妹吧，她的表妹就是那个参加《一年级》综艺的邢菲。现在也进军娱乐圈拍电视剧了，有人喜欢也肯定会有人吐槽。不过有关系就是不一样，邢菲现在还是比较小有名气的。

4、舒畅表妹

还记得《宝莲灯》饰演哪吒的宋祖儿吗？她可是舒畅的表妹呀，大家肯定不知道这层关系吧。宋祖儿也进军娱乐圈了，难免大家会把这两人拿出来比较，都说宋祖儿看着比舒畅顺眼些，其实同是亲戚就不用争强好胜难免失了和气。

5、黄晓明表妹

黄晓明表妹陈梦可厉害着呢，陈梦是乒乓第一美女，手握四个世界冠军，有这一样的表妹可真长脸。这个“奇葩”表妹肯定是大家都想有的妹妹吧。

6、周笔畅的表妹

周笔畅的表妹名为刘婷婷。可能是因为姐姐是大明星有人气的关系吧，刘婷婷在学校也是一个风云人物。虽然歌唱的不错但实在是太高调了，引起众多人的不满。

7、海陆的表妹

《新还珠格格》的紫薇海陆表妹也出名了，闫明筠在自己博客中上传自己的照片，大家都说是个大美人，可又有人说姐姐都是这样子她也只能当网红吧。

8、赵丽颖表妹

这么多奇葩表妹中，赵丽颖的妹妹可算是正常的了，在赵丽颖参加表妹的婚礼上传一张照片说是自己的表妹时，大家都在夸两个包子脸太可爱了，希望赵丽颖的表妹有了一点人气时不要作妖也不要奇葩。