近日李嫣因为留学归来而在社交平台上曝出自己的正面照，但是仍然巧妙地用光线遮住了自己的嘴巴。而她一直因为嘴巴的原因而受到网友的争论，也有些网友觉得她这一举动还是不自信的原因。

其实李嫣身为王菲和李亚鹏的女儿，从小就受到很多关注的目光。而她在国外长期居住，也可以看出她自身的适应能力还是蛮不错的，其实很多星二代在小时候就会被父母送出去留学，今天就来盘点一下那些从小就留学留学的星二代吧。

1、赵子仪



身为赵文卓的女儿，赵子仪今年才12岁，但独自前往国外居住的她不但没有不适应陌生环境，反而还在贵族学校过得如鱼得水，凭借自己的努力拿下了无比优异的成绩。

2、张末



张艺谋与前妻肖华的独生女儿张末，据说初中毕业后就被送到纽约读书。大学的时候被“纽约大学电影学院导演专业”录取，后来又去哥伦比亚大学读了法律专业的研究生，简直就是“星二代”里的学霸！

3、陈格



作为老戏骨陈道民的女儿，在陈格13岁的时候，陈道明夫妇就将女儿送到国外留学，而且她在2003年的时候，成为了越剧团的青年演员兼舞蹈演员，也算是继承父亲的事业了。

4、孟星亚



作为孟非的女儿，孟星亚目前在美国读书，如今已经是个小大人的孟星亚长相十分甜美，受到很多网友们的喜爱。

5、王文也



身为华谊兄弟CEO王中磊的女儿，王文也的身价可以说是十分高的，因为从小就在国外读书，所以思想非常开放，年纪小小的她就已经谈恋爱了，并且一点都不低调，再加上甜美的长相，很多人都说她适合当明星。

6、杨玏

说到这位很多人都认识吧，同时他也是杨立新的儿子，毕业于美国杜克大学，现在有了不少作品，像《大丈夫》、《匆匆那年》。

7、丁丁

丁丁是著名小品演员"蔡明"的儿子，但是他非常低调，在自己15岁的时候就出国了，而且回来后还担任了《泰囧》的编剧，据说里面很多搞笑的台词都出自丁丁之手。

8、陈大羽

陈佩斯的儿子陈大羽在十八岁的时候就被迫出国，但是为人特别低调，现在他也是一名小品演员，但是并不想依靠父亲出名。

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