今天，王子文因为晒出一张穿鞋踩桌板的照片而引发网友们议论纷纷，有的认为王子文只是摆拍，而有的认为她这一举动没素质。随后，王子文在微博发文道歉，并且表示自己思考了一下，觉得自己的行为实在不妥，感到十分愧疚。作为公众人物应该以身作则，给大家添麻烦，实在是对不起。身为一个公众人物，在公众场合里对自己的要求也得高点，像公众场合里做出这种不恰当的举动可以说是十分不礼貌的。

其实作为明星这种公众人物，更是要时刻注意自己的一言一行，而有些明星却在公众场合里不注意个人的形象。今天就来盘点一下被网友吐槽素质低的八大明星。





1、曾轶可

曾轶可在机场的时候拒绝了民警脱帽安检的要求甚至曝粗口，并且还用手机拍摄下执法的民警并放上了微博，公开了其中两位边检人员的证件信息，甚至呼吁粉丝对其进行人肉搜索，事后道歉态度也是敷衍，但是网友纷纷表示不能接受。

2、刘嘉玲

刘嘉玲在参加跑男时，先是说邓超精神有问题，然后说魏大勋太烂，撕名牌的时候更是大喊：谁敢撕我。毕竟参加节目，还摆架子的话未免有点不合适吧。

3、周冬雨

在《极限挑战》的一期节目里，王迅提出换衣服的要求，周冬雨直言你的衣服脏，不想跟你换，搞得王迅很是尴尬，网友也是痛批周冬雨没素质。

4、黄晓明

黄晓明在参加一次歌唱评审时，直言对一名参赛者说：你长得很重口味，虽然后面补了夸奖的话，但是这话在这种场合说也太不合适了吧。

5、宋丹丹

宋丹丹模仿张嘉译的走路姿态，而张嘉译之所以这样走路是因为自己身体原因，而宋丹丹这一行为也被网友称为没有素质。

6、谢娜

谢娜曾经发过在飞机上吃米粉的照片，这一举动被网友们说是没素质。毕竟飞机是个密封空间，在这种场合里吃味道比较大的食物也有些不妥。

7、杨超越

杨超越之前参加节目的时候随地吐痰，虽然后面粉丝也洗白说她是因为在海里录节目才这样，不过很多网友并不买账。

8、袁立

袁立坐经济舱时，因为被一个妇人泼了咖啡而没得到道歉，自己的座位又被被人占了。心情特别不好在微博上发文吐槽，但是却因为言行不恰当被网友吐槽没素质。



