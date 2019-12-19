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盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

(2019-12-19 08:16:51)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，网上有报道称张柏芝疑似有意向拼第四胎。网上还有报道称张柏芝去年生下第三胎后，得到了三胎生父的重奖。不过张柏芝方面至今没有公开她第三个儿子的生父的身份信息。

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

在娱乐圈，明星不差钱，生个孩子很容易。下面我们来看看娱乐圈可能还要生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

 1、吴佩慈

吴佩慈先后为她的富豪男友纪晓波生下三个孩子，据报道，她每次生孩子都得到重赏。7月份的时候，吴佩慈对外宣布了她怀有四胎的消息。许多网友评论说，吴佩慈太拼了。

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

2、钟丽缇

钟丽缇已经生有三个女儿了。网上有报道称她有意向为她的老公张伦硕生个孩子。张伦硕可是头婚娶的钟丽缇。张伦硕还没有孩子。有网友评论说，钟丽缇愿意为张伦硕拼第四胎，看来是真爱了。

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

3、小s

小s的老公是独生子，而小s生下的三个孩子都是女儿。网上有报道称小s挺有压力的。还有报道称小s可能会拼第四胎，为她老公家添个男丁。

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

4、贾静雯

贾静雯是三个女儿的妈，她老公也是头婚娶的她。网上也曾有报道称贾静雯疑似有意向再拼一胎，凑成好字。网上也曾有关于贾静雯疑似怀四胎的传言。

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

5、冉莹颖

冉莹颖是邹市明的爱妻。近日，她还晒出了她和三胎儿子的合照。据报道，冉莹颖挺想要个女儿的。网上也有传言称冉莹颖可能会生四胎。

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

6、关颖

台湾名媛关颖已经生有三个孩子了。关颖的身材保持得很好。看她的微博，感觉她很喜欢孩子。关颖的家境很好，你觉得她还会拼第四胎吗？

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

7、隋棠

隋棠是和林志玲齐名的名模，她和她的老公很恩爱。隋棠生了三个孩子了，她的身材依然火辣。网上曾有关于她疑似怀有四胎的传言。

 

盘点娱乐圈中还想生第四胎的八大女星，你最佩服谁？

 

8、李靓蕾

李靓蕾的老公是音乐才子王力宏。王力宏夫妇生有两个女儿，一个儿子。李靓蕾有时会在微博晒孩子，她挺喜欢孩子的。你觉得王力宏夫妇会追生四胎吗？

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