近日，“李子柒是不是文化输出”的话题在网上引发广泛热议，这体现了网红在如今网络世界的强大影响力。中国网民数量超过8亿，网红一旦成名，带货能力和个人所得将是惊人的。各类网红背后是诱人的收入，网络关注度是人气的象征，更是企业选择广告投放的重要依据。下面我们就来盘点2019年赚钱最多的十大网红，看看都有谁？



1、李子柒

最近有人统计，截至2019年12月11日，李子柒在国内社交媒体粉丝2100万，在国内短视频平台粉丝3000万，在国外视频平台粉丝746万，单条视频点击量最高达4000万次，每条视频几乎都超过500万次。李子柒仅在YouTube一个平台上一年的收入就将超过600万元。除此之外，李子柒品牌开了天猫旗舰店，视频中涉及到的产品多在店里售卖，每月营业额超过4000万，每年就是4.8亿元。根据估算，李子柒的品牌价值已经达到了5亿元。

2、李佳琦

李佳琦，绝对是淘宝上最火的男人了，因为口红试色大火，月收入超过七位数，11月11日凌晨两点，李佳琦结束直播，直播间观看人次定格在3682万。而此前，李佳琦曾创下直播5分钟卖掉1.5万支口红、2小时试色380支口红、5个半小时成交23000单金额高达353万的纪录，很少有人能经受李佳琦的那句“买它”的魅力。

3、薇娅

薇娅第一次引起公众关注的那场直播——仅仅5个小时，她就帮助一个0粉丝的店铺创下7000万元成交额，直接刷新了直播卖货记录。从那时起，薇娅渐渐坐实"带货女王"的称号，也从此创下了更多的记录。

4、冯提莫

冯提莫，相信很多人也特别喜欢她唱的歌，冯提莫目前也是身家过亿，她的生活还是非常高调的，平时生活中她的座驾是一辆法拉利F430，这款车也是价值千万，所以很多人就觉得直播也是个很不错的职业，但是可以把直播做到这种地步的估计也没有多少人吧。

5、陈一发



陈一发是斗鱼一姐，很多人都非常喜欢看陈一发的直播，因为他不仅智商高，而且情商还高，陈一发在网络爆红之后收入也是直线上升，很多人也开始做直播挣钱，他们的收入有时候比一些二三线的明星的收入还要高。

6、雪梨

雪梨Cherie于2011年创办了她的淘宝时装店，为自己的店铺打造模特。Cherie今年早些时候开始了她的抖音账户。在12年的双年里，Cherie在前20分钟内卖出了价值2300万元人民币的超过10万件外套。

7、张琪格

张琪格是游戏女主播，她之前是模特，后来到了电竞圈，如今也是身家过千万的女主播了，凭借自己的实力，电竞圈有了自己的一席之地，吸引了很多观众的目光，但是不管怎么样，最后的收入是自己的，张琪格也凭借自己努力，买了一辆自己喜欢的奔驰CLA200。

8、散打哥

散打哥在快手大网红里绝对是身家最高的一位，也就是所谓的存款和前期收入是最高的。但是散打哥最近有些退隐二线的意思，他主要靠着团队收入和一次性的电商活动赚钱，而散打哥已经不再注重个人ID，如今一直在帮助祁天道发展。

9、张二嫂

张二嫂已经成为快手名副其实的一位头部主播，虽然很多人还是觉得张二嫂的资历不够，甚至有些网红喜欢挑衅张二嫂。但是张二嫂已经成为快手人气和收入都仅次于祁天道排名第二的一位大网红，每次直播收入一直在飙升。

10、祁天道

祁天道是快手头部主播中的头部主播，因为他的收入和身价是目前快手网红中最高的，已经开始和各个明星合作的他本身也是网红中的一位明星。