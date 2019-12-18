2019年就快过去了，该播的影视剧也都快播完了，而有的电视剧播出反响平平，有的却能够一炮而火。关键是除了要看剧本和导演，最主要的还是看演员。在大环境的影响下，有不少演员都在抱怨很久没有接到工作了，而有些演员却忙得不亦乐乎。下面就来盘点一下2019年主演影视剧最多的十大演员，看看都有谁？



1、杨紫

杨紫今年可是繁忙的一年，不止忙着拍戏，还忙着宣传各个电视剧的通告，今年杨紫也是拍了好多部电视剧的，最让人流连忘返的就是和李现出演的《亲爱的热爱的》吧，回想起来还是甜的不行不行的。

2、易烊千玺

易烊千玺可是娱乐圈炽手可热的四字弟弟了，易烊千玺也是非常努力的，忙着拍戏参加通告，就在不久和周冬雨出演的《少年的你》也是打破了一天一亿票房的记录。

3、李一桐

李一桐在2019年也是开启霸屏模式，在2019年就上映了5部以上的电视剧，虽然有网友喷她说“爆火的男演员都带不动李一桐火”但李一桐的回复也没有很生气，希望这样温柔的李一桐能够让更多人喜欢她。

4、李现

李现是《亲爱的热爱的》热火之后，邀约也是不断地，前几日李现的《抵达之谜》也由于李现寸头上微博热搜，网友直呼“我老公不管什么发型都是帅。”

5、胡一天

胡一天从《致我们单纯的小美好》就一路爆红，在19年也是好多部主演的影视剧上映，大长腿的他长得也非常帅气，胡一天可算是真正的运气好和有实力吧。

6、王子文

“女妖精”曲筱绡王子文也还是继续在娱乐圈“作妖”下去了，《第二次也很美》开播之后让大家重新认识了王子文。王子文演艺之路还是比较野的，可甜可A还很酷，每部剧的角色都饰演的很到位。

7、罗晋

罗晋和唐嫣结婚之后就不断地努力拍戏赚钱养家，今年也是拍了好多的电视剧，《幕后之王》，《封神》，《格林威治时间》等一部接着一部的上映。有了家庭的罗晋就是不一样。

8、王一博

王一博今年可是太火了，演了几部电视剧，一部《陈情令》所有的女孩都叫他“老公”大家已经喜爱到这种地步了，还是希望王一博在演艺道路上越来越好。

9、白鹿

白鹿说名字大家可能不熟悉，但是说出她主演的《烈火军校》、《招摇》、《世界欠我一个初恋》都是热播的电视剧。一个美丽又努力的女孩子一定会成功的。

10、吴谨言

吴谨言可是一匹黑马，《延禧攻略》只是一个渠道，之后一直在狂拍作品让大家熟悉她，在19年播的《皓镧传》、《你是我的答案》都是主演的，每一部戏都演出了吴谨言自己的特色。