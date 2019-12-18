近日单亲妈妈梁洛施晒出了自己与爱子在度假的照片，并且还陪孩子游泳，妈妈力可是说是十级了。而她也是一向以好妈妈的身份出现在众人的视线当中的。照片看起来梁洛施的生活也是过得相当不错，前男友李泽楷或许也有钱财上面给予补偿，但不管怎么说，她也不需要为生活担忧。



娱乐圈里其实有不少女明星都是单亲妈妈，自己一个人抚养孩子。今天我们就来盘点一下娱乐圈里的单亲妈妈女星，看看谁过得最惬意吧？

1、张柏芝

张柏芝和谢霆锋离婚之后就自己抚养孩子，而且孩子和她的感情也是十分好的，而在去年的时候张柏芝又生下了一个儿子，但是却没有透露出孩子的生父是谁。不得不说张柏芝真的很喜欢小孩啊，两个儿子在她的教育下十分懂事。

2、闫妮

闫妮，在和圈外老公结婚以后，生下了女儿邹元清，在2004年，女儿6岁的时候两人离婚，女儿跟着闫妮长大，现在邹元清也开始向娱乐圈发展。而闫妮现在整个人的状态也非常好，不仅瘦了而且身材也很赞。

3、王菲

王菲的第一段婚姻是与音乐人窦唯，俩人的女儿窦靖童现在已经长大，并时常出现在公开场合。与李亚鹏的第二段婚姻，生下女儿李嫣。如今离婚后的王菲与谢霆锋在一起，不知道之后两个人会不会结婚呢~

4、宁静

1996年，宁静在拍摄电影《红河谷》时与美国演员保罗·克塞相恋结婚。1998年宁静和保罗生了一个儿子雷纳，而后两个人离婚，而宁静的性格也是比较霸气的一种，生活过得也是比较潇洒。

5、吴绮莉

吴绮莉，她当年也是一个著名演员，后来却恋上了有家室的花花公子成龙，并且还怀孕生下了女儿吴卓林，在她向媒体曝光之后，成龙只承认了曾经出轨吴绮莉，但并不承认女儿是自己的，直到现在都没有给这母女俩补助，吴绮莉和女儿过的十分凄苦。

6、黄奕

黄奕曾经出演过《还珠格格》，后面和前夫闪婚后还生下了一个女儿，但是不久却离婚了，更是和前夫在微博上闹得不可开交。

7、何洁

何洁和赫子铭离婚案一事曾经刷屏了很久，两人从2012年公开恋情，到2015年已经有了一儿一女的他们，因为离婚一事闹上法庭，众人知道后也是相当唏嘘不已。

8、董洁

2008年董洁和潘粤明举行婚礼，2009年剩下儿子顶顶，但是令人遗憾的是2012年两人就承认离婚，而离婚后董洁的事业也受到了影响。