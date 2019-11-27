人们常说唯有爱与美食不可辜负，很多人都爱吃美食。娱乐圈中有些女星也是吃货。近日，微博上出现了“说到吃第一个想到的明星”这样一个热搜词。许多网友热情参与了这个话题的讨论。下面我们来看看八大女星吃东西的照片，你觉得谁最可爱呢？



1、杨紫

杨紫给人感觉很真实，她在《欢乐颂》中演的邱莹莹这个角色让人印象深刻。邱莹莹是一位爱吃零食的美女。看这张杨紫吃蛋糕的照片，是不是很有喜感？

2、迪丽热巴

很多网友觉得迪丽热巴是一位吃货。人美，性格又好的迪丽热巴很讨人喜欢。网上也有很多迪丽热巴吃东西的照片呢。

3、杨颖

杨颖也是很有亲和力的女星。杨颖的身材保持得很好。杨颖这张吃水果的照片，给人感觉挺霸气的。杨颖的眼睛真的好美，她的鼻子也很高挺。

4、吉娜

最近郎朗夫妇频繁上热搜。许多网友都说郎朗的娇妻吉娜太可爱了，感觉她一点也不做作。看节目感觉吉娜也喜欢吃中国美食。

5、赵丽颖

赵丽颖正在拍新戏，你期待她和王一博的cp组合吗？许多网友评论说，看赵丽颖吃东西，感觉心情和胃口会变好呢。

6、关晓彤

关晓彤在金鸡奖颁奖典礼上的造型挺美的。关晓彤也曾多次晒出过她吃美食的照片。关晓彤的皮肤挺白皙的，她真的很优秀。

7、周冬雨

周冬雨的演技可以说是日益精湛。周冬雨是一位很努力的演员，她给人感觉很接地气。看这张周冬雨吃鸡腿的照片，你想笑吗？

8、吴谨言

吴谨言的五官很精致，她挺耐看的。吴谨言敢于挑战不同的角色。看吴谨言吃包子的照片，你有想吃东西的冲动吗？