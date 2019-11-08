有网友吐槽说，有些明星喜欢通过立人设来给自己加分，从而赢得大众的好感。不过也有一些明星很真实，很真诚，他们愿意把自己真实的一面展现给大众。下面我们来看一下娱乐圈中不喜欢掩饰自己的八大女星，你最喜欢哪位呢？

1、郑爽

综艺节目《女儿们的恋爱》开播后，郑爽是频繁上热搜呀！郑爽在节目中自曝说掩盖很累人，她想把真实的自己展现给粉丝看，希望粉丝能知道她是怎样的人。

2、张雨绮

张雨绮有颜值，也有身材。许多网友评论说她给人感觉很真实。张雨绮敢爱敢恨的婚恋观让人印象深刻。你还记得她的金句“我又不怕失去你”吗？

3、袁立

袁立已经再婚了。袁立是一位有演技的女星，她曾表示她不喜欢炒作。真性情的她也曾怒怼过某档节目和一些明星。有些网友喜欢耿直的袁立。

4、宁静

实力派女演员宁静也是一位比较耿直的女星。许多网友觉得她不仅不做作，而且还很敢说。宁静已经47岁了，不过她的状态还是蛮不错的。

5、谢娜

谢娜堪称是人生赢家了，她有自己的事业，还有一个温馨的家庭。多才多艺的谢娜给观众带去了许多欢乐。她给人感觉很接地气。

6、杨紫

近两年杨紫发展得越来越好了。杨紫善良又开朗，她真的很讨人喜欢。许多网友觉得杨紫给人感觉很真诚，杨紫和好友张一山的互动挺有趣的。

7、应采儿

陈小春很爱应采儿，应采儿很有气场，她也很敢说。许多网友评论说应采儿的脾气似乎有点火爆，但她给人感觉很真实。或许她也不想掩饰自己吧！

8、热依扎

《长安十二时辰》、《甄嬛传》都是热依扎的代表作。一些网友评论说热依扎也是一位敢于放飞自我的女星。热依扎也是愿意给粉丝呈现她真实的一面。