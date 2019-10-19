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盘点八大美女明星的浴袍造型，谁最有看点？

(2019-10-19 10:59:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈中，女星们的造型多种多样，其中不乏各种极具创意、稀奇古怪的造型，而浴袍造型就是其中的一种。女星们穿上浴袍，有的性感，有的搞怪，不论哪一种，都叫人移不开眼。那么，接下来就让我们来盘点八大女星的浴袍造型，看看谁最有看点？

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

1、张嘉倪

最近，张嘉倪在绿洲上发表了一条动态，照片中的她身穿长浴袍，用浴袍包住自己，还嘟嘴卖萌，可以说是搞怪至极了，同时也非常有创意。

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

2、刘诗诗

刘诗诗的浴袍造型相较于其他人就显得非常唯美，穿着浴袍慵懒的躺在床上，像只安静的猫咪，娴静又不失端庄，真真是从画里走出来的人儿呢。

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

3、Angelababy

Angelababy的浴袍造型也非常有创意，微微嘟嘴更显得她搞怪可爱，难怪会成为娱乐圈中的高人气女星呢。

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

4、景甜

新晋小花景甜的浴袍造型与她整个人的气质十分搭配，清水出芙蓉的样子尽显清秀可人，脸上的胶原蛋白满满，让人看了过目不忘。

 

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

 

5、袁姗姗

袁姗姗的这套浴袍造型可以说是非常性感了，香肩微露，头靠着窗像是在思考着什么，不夸张的说就是一张时尚写真，想必谁看了都得道一声绝。

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

6、李宇春

想不到我们的春春也会拥有这么女人味的浴袍造型，而且非常有创意，很好的突显了她的个性，是霸气侧漏的女王模样。

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

7、刘涛

刘涛穿上浴袍的造型颇有些干练女强人的韵味，有着一种成功女士的居家感觉，是许多女人羡慕不已的模样。

女星浴袍造型谁最有看点？李小璐第八，刘诗诗第二，杨颖排第几？

8、李小璐

与其他人相比，李小璐的浴袍造型就没那么经验，只谈得上中规中矩，穿上浴袍的她确实没显示出有什么令人记忆深刻的点。

 

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