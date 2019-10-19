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盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

(2019-10-19 10:52:05)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今骗子很多，各类骗局也多，大家真的要小心。近日，又一位男星被曝被人骗了。娱乐圈中包括汤唯在内的多位明星曾被人骗过钱。下面我们来看看娱乐圈被骗巨款的明星有谁，你最同情谁呢？

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

1、金俊秀

韩国男星金俊秀是很有才华得男歌手。据报道，他在售卖酒店的过程中被诈骗了近2亿元。许多网友评论说，这真是一笔巨款啊！

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

2、成龙

成龙积累了丰厚的家产。他被称为是娱乐圈的大哥，但他也曾多次被人骗，损失了不少钱。有一次成龙卖车，结果被中介骗了300万。

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

3、王丽坤

近日，王丽坤被曝疑似闪婚了。很多网友都很关心她的情感状况。王丽坤曾被人骗了近200万元呢。当时还有别的文体明星被骗。

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

4、张曼玉

张曼玉是一位颜值和演技并存的女星，不过她至今未婚。张曼玉谈过多段恋爱，据报道，她曾被前男友骗了上千万元。

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

5、金巧巧

如今金巧巧儿女双全，过得很幸福。但她也曾被骗钱。据报道，她曾花700买某款高收益理财产品，结果到期无法兑付，她只拿回了400万。

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

6、李沁

李沁是杨洋的绯闻女友，近些年她是作品不断。李沁曾自曝说她曾被人骗走4年的片酬，相当于说白工作了4年。

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

7、杨乐乐

杨乐乐是汪涵的老婆，她也曾是湖南台的当家花旦。多家媒体曾报道过她被闺蜜骗钱的事情。据报道，杨乐乐被闺蜜骗了近800万元。

盘点娱乐圈被骗巨款的八大明星，你最同情谁？

8、孟广美

如今孟广美是一位豪门阔太，但她也曾被人骗钱骗感情。网上有不少关于她被前男友骗钱的报道，孟广美损失惨重，她曾一度落魄到要租房住。

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