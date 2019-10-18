在娱乐圈中，许多女星开演唱会前，都会费尽心思的设计演唱会的造型，想要让人眼前一亮，好给到场的观众一个意外的惊喜。而其中，有的造型确实非常亮眼，但有的造型却显得很奇葩，甚至有些辣眼睛。那么接下来，就让我们来盘点八大女星的奇葩演唱会造型，看看谁最辣眼睛？

1、郁可唯

最近，歌手郁可唯在她的演唱会上大胆尝试蓝色羊角造型，收获了许多不同的评价，有的人觉得这个造型清新脱俗，有的人又觉得这个造型过于怪异，有些辣眼睛，你怎么看？

2、张韶涵

小天后张韶涵一直给人古灵精怪的感觉，在自己的演唱会上也是如此，这一身玫红搭荧光黄色的造型，配上哪吒丸子头，属实赚足了眼球。

3、李宇春

春春的演唱会造型向来都有着自己的个性，这一身毛绒绒的造型，不知道的以为她要去雪地里打猎，有些奇葩，不过个人特点很鲜明啊。

4、蔡依林

蔡依林在演唱会上奇葩的造型可不少，这个满头是蛇的造型更是让人看了觉得辣眼睛，恐怖得让人不忍直视，不知道造型师是怎么想的。

5、张惠妹

张惠妹近年来虽然身材走样，但造型却越来越大胆，演唱会上一头蓝色脏辫就让人移不开眼，再加上炫酷的服装，显得有很摇滚风啊。

6、王菲

天后王菲早年开演唱会时，造型也是略显奇葩，一身白裙配上白帽，像穿着一身泳衣来开演唱会，让人有些摸不着头脑。

7、莫文蔚

莫文蔚这套透视装演唱会造型，可以说是非常性感了，看来天后也有一颗年轻的心呀，相信来看演唱会的观众都会被她的美貌吸引。

8、尚雯婕

尚雯婕一向是娱乐圈中大胆时尚的代表，不过演唱会上这一头爆炸头配上红色眼镜，真是像极了影视剧中的包租婆，有点辣眼睛。