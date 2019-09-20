喜欢看韩剧的观众对于李一花这个人应该会很熟悉，或许你不知道她的真实姓名，但是对于她这张脸一定感到不陌生，因为在很多部大热韩剧中，男女主角的妈妈都是由她来饰演的。她几乎成为了大热韩剧中的“妈妈专业户”。从普通的市井妇女到精致的豪门贵妇，李一花都能演绎的十分到位。

如今48岁的李一花，即便是出演妈妈这样的角色，也会让人觉得她身上有一种非常美丽优雅的气质。这是因为年轻时期的李一花就是个大美女。李一花二十岁的时候便在韩国娱乐圈出道了。长相恬静优雅的李一花开始出演各种电影，渐渐在圈内有了些名气，后来便转战电视圈发展，开始出演电视剧。

李一花出道多年虽然一直在演戏，但却很少能出演主角，大部分时间她都是在出演配角，在韩国李一花堪称是“黄金配角”。人到中年之后李一花更是成为了“妈妈专业户”。

《请回答1988》中她扮演的是德善的妈妈，《来自星星的你》中扮演的是世美的妈妈，《请回答1994》中扮演的是娜静妈妈。这几位妈妈性格各异，生活状态各不相同，李一花用纯熟的演技将每个不同的妈妈演绎的恰到好处。

李一花常年在娱乐圈演戏，但是私生活倒是很低调，早在1996年李一花便与一名圈内的歌手结婚了，但结婚一年后两人便离婚了。几年后，李一花再次与一位圈外的男子喜结连理，低调的生活着。身为韩国影视圈的前辈，李一花在韩国很受尊重，相信今后她还会给大家带来更多的作品。