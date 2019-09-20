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盘点十大女星的睡衣风造型，看看谁最迷人？

(2019-09-20 20:45:36)
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分类： 娱乐评论

娱乐圈的时尚真的是一阵一阵，风向不定。近日关晓彤在参加时装周时穿了一套睡衣风的衣服，在网上掀起一阵风波。很多网友都夸赞这种风格太好看了，但是不太好驾驭！

女星睡衣风造型谁最迷人？韩雪第八，吴宣仪第二，第一是谁？

这并不是睡衣风第一次出现在大众视野，之前就有很多明星尝试过这种风格的造型。下面来给大家盘点十大女星的睡衣风造型，看看谁最迷人？

女星睡衣风造型谁最迷人？韩雪第八，吴宣仪第二，第一是谁？

1、宋佳

看过宋佳私服的人都知道，她是个十分喜欢这种风格的人。经常穿着睡衣风的衣服参加活动，这张就是她参加朋友婚礼时穿的睡衣风衣服。

女星睡衣风造型谁最迷人？韩雪第八，吴宣仪第二，第一是谁？

2、吴宣仪

甜美风的吴宣仪，身穿一套粉色的睡衣风格衣服，更加元气满满。实力演绎了睡衣风也很有活力！

女星睡衣风造型谁最迷人？韩雪第八，吴宣仪第二，第一是谁？

3、何穗

超模何穗的衣品真的无话可说，无可挑剔的身材和容貌，好像没有什么衣服她驾驭不了的。这个睡衣风造型满满的高级感！

女星睡衣风造型谁最迷人？韩雪第八，吴宣仪第二，第一是谁？

4、马思纯

马思纯的这套波点连衣衣也属于睡衣风格，简单清新的风格也显得马思纯更加有少女感。在时尚中，选黑白、波点不会错！

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5、戚薇

戚薇的这套睡衣风是一种慵懒的风格，好在戚薇的颜值比较高，这套衣服不是一般人能够驾驭的！

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6、赵薇

赵薇的这套和刚才的几套风格一下就不一样了，虽然都是睡衣风格，但是赵薇这套明显给人一种大姐大，气场全开的感觉。

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7、吴昕

吴昕的这套睡衣风真的会让人眼前一亮，回头率肯定超高。宝蓝色十分抢眼显白，吴昕在时尚方面还是很有见解的。

女星睡衣风造型谁最迷人？韩雪第八，吴宣仪第二，第一是谁？

8、韩雪

韩雪这个材质不太一样，深色更显高级，深v设计也很吸引人眼球。也是满屏的大长腿，气场很足！

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9、唐嫣

唐嫣的这个睡衣风造型有很大的争议，有的人说是邻家姐姐般，有的人说有点土。不知道大家怎么看？

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10、范冰冰

范冰冰一身绿色睡衣风格衣服，没有慵懒懒散，而是给人一种干练的感觉。

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盘点十大女星的睡衣风造型，看看谁最迷人？

2019-09-20


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