明星在大众面前光鲜亮丽，但是也都有平凡的一面。近日关晓彤22岁生日，关晓彤的爸爸给她写的信也被大众所关注，字里行间都充满了温情。所以在家人面前，明星也只是普通的孩子，父母的希望。

很多明星的爸爸也都有在银幕前被观众被粉丝所了解。下面来给大家盘点几个盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

1、薛之谦爸爸

薛之谦一路坎坷，但是父亲一直陪伴在身边。薛爸很普通，面对镜头很拘谨。不过薛之谦刚开始火锅店生意时，薛爸怕不卫生自己亲手穿串串！

2、魏大勋爸爸

最近魏大勋和父母一起上了综艺，看了的观众都表示魏爸可以单独出道了！综艺感真的超级强，看来魏大勋的幽默是遗传了爸爸的优良基因啊！

3、袁成杰爸爸

也是在综艺中出镜，袁成杰爸爸的爆棚自信真的让观众捧腹大笑，袁爸爸还因此上了热搜。健谈而且自信的袁爸爸，谁不爱呢？

4、傅园慧爸爸

这是一款细心深情的爸爸，傅园慧的训练非常辛苦，而傅园慧的爸爸一直都是她坚强的后盾。傅爸爸对傅园慧的生活饮食等，可以说是无微不至。

5、袁姗姗爸爸

袁姗姗和她的爸爸最大的相似点就是说话耿直，即使是在节目中，袁爸爸说话也是有什么说什么，所以主持人和观众都觉得太真实了！

6、郭碧婷爸爸

被观众们称为“冷面笑匠”的郭爸爸，节目中真的是个很冷的人。但是冷中也能看出满满的父爱，每次和郭碧婷的互动都很有爱很搞笑。

7、郑爽爸爸

郑爽爸爸的颜值真的是十分高！经常和郑爽一起参加节目，观众们都很喜欢父女俩的互动，说是父女，其实他们的相处方式更像朋友。

8、徐璐爸爸

这是个充满醋味的爸爸，简直就是柠檬精附体。徐璐爸爸看到女儿有男朋友后，直言是一种痛！看来徐爸爸是个妥妥的女儿奴啊！







