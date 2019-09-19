加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：177,390,293
  • 关注人气：209,164
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

(2019-09-19 22:32:08)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

明星在大众面前光鲜亮丽，但是也都有平凡的一面。近日关晓彤22岁生日，关晓彤的爸爸给她写的信也被大众所关注，字里行间都充满了温情。所以在家人面前，明星也只是普通的孩子，父母的希望。

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

很多明星的爸爸也都有在银幕前被观众被粉丝所了解。下面来给大家盘点几个盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

1、薛之谦爸爸

薛之谦一路坎坷，但是父亲一直陪伴在身边。薛爸很普通，面对镜头很拘谨。不过薛之谦刚开始火锅店生意时，薛爸怕不卫生自己亲手穿串串！

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

2、魏大勋爸爸

最近魏大勋和父母一起上了综艺，看了的观众都表示魏爸可以单独出道了！综艺感真的超级强，看来魏大勋的幽默是遗传了爸爸的优良基因啊！

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

3、袁成杰爸爸

也是在综艺中出镜，袁成杰爸爸的爆棚自信真的让观众捧腹大笑，袁爸爸还因此上了热搜。健谈而且自信的袁爸爸，谁不爱呢？

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

4、傅园慧爸爸

这是一款细心深情的爸爸，傅园慧的训练非常辛苦，而傅园慧的爸爸一直都是她坚强的后盾。傅爸爸对傅园慧的生活饮食等，可以说是无微不至。

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

5、袁姗姗爸爸

袁姗姗和她的爸爸最大的相似点就是说话耿直，即使是在节目中，袁爸爸说话也是有什么说什么，所以主持人和观众都觉得太真实了！

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

6、郭碧婷爸爸

被观众们称为“冷面笑匠”的郭爸爸，节目中真的是个很冷的人。但是冷中也能看出满满的父爱，每次和郭碧婷的互动都很有爱很搞笑。

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

7、郑爽爸爸

郑爽爸爸的颜值真的是十分高！经常和郑爽一起参加节目，观众们都很喜欢父女俩的互动，说是父女，其实他们的相处方式更像朋友。

盘点八大明星的“宝藏老爸”，谁最让你感到惊喜？

8、徐璐爸爸

这是个充满醋味的爸爸，简直就是柠檬精附体。徐璐爸爸看到女儿有男朋友后，直言是一种痛！看来徐爸爸是个妥妥的女儿奴啊！



我的更多文章：
“上海第一美女”沈丽君跳楼自杀，遗书曝光网友气炸！
“上海第一美女”沈丽君跳楼自杀，遗书曝光网友气炸！
盘点娱乐圈被封“败家女”的八大女星，谁最实至名归？
盘点娱乐圈被封“败家女”的八大女星，谁最实至名归？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇他与妻子一见如故，婚后甘当“女儿奴”，如今40岁生活甜如蜜
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有