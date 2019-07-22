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他与妻子一见如故，婚后甘当“女儿奴”，如今40岁生活甜如蜜

(2019-07-22 10:28:22)
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杂谈

对于朱晓渔这个名字，很多观众可能并不熟悉，因为朱晓渔并不算是特别火的明星，不过他饰演的《红粉世家》、《木府风云》等，还是收获了很多粉丝的喜爱。而对于这样一个低调的人来说，对待爱情，他却是忠诚又迫不及待的。

他与妻子一见如故，婚后甘当“女儿奴”，如今40岁生活甜如蜜

朱晓渔说，自己喜欢的女生应该是安静的，爱好很多传统手工艺的。但这种爱好在现在的社会并不好找，当时他和妻子樊娟还只是普通同学，两人几乎没有什么交流。直到一次同学聚会上，两人才有机会接触。

他与妻子一见如故，婚后甘当“女儿奴”，如今40岁生活甜如蜜

都说酒逢知己千杯少，朱晓渔和樊娟几乎是一见如故，两人在一起有说不完的共同话题，还有很多共同的喜好，以至于聚会都结束了，两人还聊的意犹未尽。就这样，两人很快建立了恋爱关系。2003年，朱晓渔通过《红粉世界》崭露头角，2004年他就希望和樊娟结婚。

他与妻子一见如故，婚后甘当“女儿奴”，如今40岁生活甜如蜜

当时很多人劝他，正是在事业上升期，尽量不要过早结婚，但朱晓渔却认为，既然遇到了对的人，就要在最爱的年龄结婚。婚后樊娟几乎是退出了影视圈，一心做起了贤内助，这让朱晓渔更加感动，下决心一定要给妻子更好的生活。

他与妻子一见如故，婚后甘当“女儿奴”，如今40岁生活甜如蜜

婚后一年，两人就有了爱情的结晶，樊娟生下了一个可爱的女儿。而对于朱晓渔来说，更是升级为“女儿奴”，只要女儿的要求，基本上都会尽全力满足。对于能否大红这件事情，他也看得很开，他说能红当然最好，不能红也没关系，只要女儿和妻子能好好的，一家三口的生活幸福就很好了。

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