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二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

(2019-06-19 10:16:14)
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杂谈

前段时间电视剧《我们都要好好的》挺火的。很多网友评论说这部剧告诉女人要敢于追求幸福。娱乐圈中有些女星离婚后依然很有魅力，她们再婚又找到了幸福。下面我们来盘点娱乐圈二婚最幸福的八大女星，你最羡慕谁呢？

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

1、贾静雯

前些天贾静雯因为和她前夫同框而上了热搜。贾静雯二婚嫁给了名气没她大的修杰楷。修杰楷虽然年龄比贾静雯小，但他很爱贾静雯和两个女儿，他对贾静雯和前夫所生的女儿也很好。

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

2、姚晨

姚晨在电视剧《都挺好》中的表演是可圈可点。姚晨二婚是嫁给知名摄影师曹郁。不过她的这第二段婚姻过得很幸福。姚晨的一对儿女也很可爱。

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

3、李湘

李湘一家的知名度也很高。其实李湘是二婚嫁给王岳伦的。李湘的前夫是富商李厚霖。很多网友评论说李湘二婚是嫁对了人。李湘的女儿王诗龄是一位人气很高的星二代。

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

4、伊能静

伊能静的老公秦昊长得挺帅的，演技也不错。伊能静是二婚嫁给秦昊的。伊能静的情商挺高的，她和前夫所生的儿子哈利关系好得让人羡慕。伊能静和秦昊的女儿也很可爱。

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

5、乐基儿

乐基儿一婚嫁的是天王黎明。后来她二婚是嫁给了富商。如今乐基儿已经升级当妈了。今年4月份的时候，乐基儿生下了一个儿子。乐基儿二婚是嫁给了爱情。

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

6、张歆艺

今年2月份的时候，袁弘和张歆艺喜得贵子。张歆艺的前夫是一位导演。袁弘和张歆艺婚前婚后都很恩爱。如今张歆艺一家三口过得很幸福。

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

7、小李琳

小李琳的老公是男星经超。这是小李琳的第二段婚姻。小李琳和前夫生有一个女儿。不过经超很爱小李琳。两人也可以说是娱乐圈的模范夫妻。

二婚最幸福的美女明星，梅婷第八，姚晨第二，贾静雯排第几？

8、梅婷

梅婷的前夫是导演鄢颇。梅婷的现任老公是曾剑。曾剑很有才华，他对梅婷也很好。事业有成，儿女双全的梅婷堪称是人生赢家。

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