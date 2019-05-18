《都挺好》播完后，又一部家庭情感剧火了。优酷热播大剧《我们都要好好的》，引来了很多网友的热议。刘涛和杨烁是这部剧的男女主角。两人以前也曾组过cp，两人的cp组合很有观众缘。

一开始看这部新剧的剧照，刘涛和杨烁亲密相拥。很多观众都以为这应该是一部甜剧，希望能看到刘涛和杨烁的组合继续撒糖。但看了几集下来，这部剧的剧情却让很多观众觉得揪心。刘涛演的不是《欢乐颂》中的高冷女神安迪，而是一位全职主妇，并且还患上了抑郁症。

杨烁在这部剧中演的向前人如其名，是一个追寻事业成功的男人，他事业成功，却忽视了家庭。很多观众表示刘涛的演技真的很好，她演出了一个全职家庭主妇的孤独和压抑。

现实生活中也有一些女性本来有着自己的事业，但为了更好的照顾家庭，她们在婚后选择成为全职家庭主妇。一些家庭主妇表示在刘涛演的这个角色身上，看到了自己的影子，感觉自己拥有的是丧偶式婚姻。她们在经济上依赖老公，感觉跟社会脱节，很容易感到压抑，甚至会患上抑郁症。

有网友评论说：刘涛的这部新剧教会了成年人该如何在婚后二次成长。这部剧的剧情现实，也有些虐心，但同时也励志。刘涛演的寻找和杨烁演的向前在婚渐行渐远，生活中有些夫妻又何尝不是如此呢？

《都挺好》中苏大强对他的老婆并不满意，他的老婆很强势，他觉得很压抑。但两人却一直生活在一起，直到他老婆因病去世。可以说三个孩子是苏大强和他老婆的婚姻中的羁绊。生活中很多人都觉得离婚不利于孩子的成长，因此即便婚姻出了问题，也还是会继续过下去。

很多网友评论说刘涛和杨烁的新剧诠释了离婚后依然可以过得很好的道理。如果婚姻让人感到窒息，让人觉得抑郁，那不如放手吧。人总是要向前看的，要积极向前去寻找幸福。

剧中杨烁和刘涛演的夫妻离婚后是重新找到了幸福，两人的儿子也得到了很好的照顾。这样的结局真是挺好的，你觉得呢？你有在追这部剧吗？