今晚，优酷独播的《这就是街舞2》第一集开播就引发网友热议。在第一季的节目中，黄子韬、易烊千玺、韩庚和罗志祥各带一支队伍，每个人都是以舞会英雄，现场的气氛很炸！

上一季最让人惊讶的，莫过于冠军得主是易烊千玺的队伍。虽然他年龄最小，但是能量却是很充足的。《这就是街舞2》与第一季相比，有哪些新的变化呢？

1、队长的改变

易烊千玺、韩庚和罗志祥将在第二季中继续加盟，只是黄子韬的位置则被吴建豪代替了。说起吴建豪，大多数人想到的是《流星花园》中的美作，但是不能忘记的是，他可是一个唱跳歌手。已经年过40的他依然保持着充沛的活力和让人羡慕的身材，自律程度可想而知。

更值得一提的是，吴建豪直接的性格圈粉无数。在海选阶段，吴建豪非常的严格，面对场下观众的起哄，他更是说：你们可以闭嘴吗？虽然有人觉得这样 不礼貌，但是还是有很多网友觉得，吴建豪太耿直了！

2、新老对决

吴建豪是本季的新人，韩庚、罗志祥以及易烊千玺都经历过一季，他们深知节目的“套路”，在选人阶段，想必也会更加的得心应手。吴建豪虽然是初来乍到，但是实力也不容小觑，新老之间的对决，精彩程度可想而知。最后谁将会更胜一筹呢？

3、练习生扎堆

现在成为明星的成本是越来越低了，不少怀揣着明星梦的年轻人们都纷纷做起了练习生。在本季的节目中，也有不少选手是练习生出身，各大公司练习生之间的对决，也是很激烈。除此之外，更大的看点当然是专业舞者和练习生们的battle，不知道又会擦出怎样的火花呢？

4、第一季选手回归

虽然第一节的比赛早已落下了帷幕，但是第一季的精彩还是深深的印在观众们的脑海里。在本季的节目中，上一季的热门选手也会回归助阵，神仙打架的画面想想就觉得刺激！