优酷独播的综艺节目《这就是街舞2》可以说是未播先火。很多网友表示有看过《这就是街舞》第一季，第一季比预想中的要好看。第二季的看点也很多。近日第二季的一些预告片段曝光了，队长吴建豪也由此引发热议。

吴建豪是这一季才加入这档节目的。另外三位明星队长易烊千玺，罗志祥和韩庚都参与了《这就是街舞》第一季的录制。有观众对他们也都较为熟悉了。而提起吴建豪，很多网友首先想到的都是他演过的《流星花园》、《下一站幸福》等影视剧。

但其实吴建豪不仅是一位优秀的演员，他还是一位优秀的舞者，就连罗志祥都称他为元老级的舞者。很多网友表示看了预告片感受到了吴建豪的严格和高标准。原来吴建豪在考量选手，面对底下观众的热情“起哄”，吴建豪发飙了，他喊话道：你可以闭嘴了！

许多网友评论说感觉吴建豪很刚，在挑选队员的时候很有原则。他如此认真的挑选队员，感觉他的队员会很优秀吧。感觉后期的表演会很好看。期待看到吴建豪战队跟其它战队的PK。

吴建豪也表示他挑选队员有自己的标准。很多网友评论说：看来新队长吴建豪会给节目带来新的看点呀！但也有网友评论说：吴建豪看上去太酷了，给人感觉有点冷。

其实，吴建豪在节目中看起来有点狠，他这样“怒怼”观众，其实也是为了培养更加优秀的队员，应该不会打击观众积极参与节目互动的热情。对此你怎么看呢？你欣赏新队长吴建豪吗？



