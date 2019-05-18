不知道大家对,《中国合伙人》中的良琴还有印象吗，就是那个看起来柔弱的默默无闻的钢琴老师，虽然她看起来很娇弱，但她的一言一行都在影响着金穗和孟晓骏。这个角色被她演绎出来后，很多人都称之为女人中的典范。

不过就是这样一个将角色演活了的人，竟然还不是科班毕业的，王真儿毕业于南京财经大学，毕业后找了一份白领的工作，看上去似乎很稳定，但她却觉得非常无聊，于是半路出家当了演员，但是由于长相不“主流”，一度遭到过拒绝。

对于没背景，没专业知识，没有过人长相的王真儿来说，混演艺圈似乎是个很困难的事情，但她却做的风生水起。先后出演了《武媚娘传奇》、《床3之他和她的关系》、《无证之罪》以及《上海女子图鉴》等，大家会发现，她出演的这些剧都是口碑和收视率都很不错的。

王真儿自己说，由于缺乏专业知识，所以拍戏都只能运用真情实感，所有的快乐、悲伤、愤怒都要自己真实表达出来，这就造成了她拍一场戏比别人更累，甚至很难从一个角色中走出来，但是这也让她演的角色更加自然，她的“罗海燕”、“良琴”等多个角色都虐哭了很多人。