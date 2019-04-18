许志安与郑秀文兜兜转转才最终结为夫妻。两人的爱情故事曲折却不失浪漫。许志安被曝出轨，很多网友表示很失望，很心疼郑秀文。

虽然许志安在记者会上向郑秀文道歉了，但据报道，郑秀文的状态并不好，她在得知许志安出轨的消息后伤心大哭了。除了粉丝外，一些明星也同情或是心疼郑秀文。有的明星还发文或是发声安慰郑秀文呢。下面我们一起来盘点力挺安慰郑秀文的明星都有谁？你最喜欢谁？

1、向太

向太发文评论了关于男艺人出轨的事情，虽然她没有直接指名道姓，但网友认为她说的就是许志安。向太还发文表达了对郑秀文的支持，她表示希望郑秀文要坚强快乐。

2、叶璇

叶璇是比较率真的一位女星。今日她发文称：爱就要勇敢，不爱就离散。许多网友认为叶璇是在隔空表达对郑秀文的支持。

3、袁咏仪

近日袁咏仪在受访时表示她跟郑秀文是好朋友，她还表示很担心郑秀文，但她也表示别人的私事不方便多谈。女人要自强。

4、蔡少芬

蔡少芬和郑秀文是关系不错的朋友。近日蔡少芬在受访时表示她也很担心郑秀文的状况，并表示希望郑秀文好好的。

5、关锦鹏

46岁的郑秀文在娱乐圈内的人缘还是不错的。她和知名导演关锦鹏也是好朋友。据报道，关锦鹏通过郑秀文的经纪人表达了对郑秀文的关心和支持。

6、赵雅芝

赵雅芝是许多网友心目中的女神，但其实她也曾经历过两段婚姻。她二婚找到了幸福。近日赵雅芝也表示很担心郑秀文，希望郑秀文要坚强。