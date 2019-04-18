演员夏菁年轻的时候长得特别漂亮，浓眉大眼，短发的时候英气，长发的时候甜美。夏菁12岁的时候考入了上海虹口越剧团，小小年纪就开始拍摄影视作品了。

夏菁14岁的时候在影片《春辉》中开始崭露头角，之后相继出演了《忍者与龙》、《红墙外》等作品。夏菁18岁的时候凭借影片《红楼梦》中的贾宝玉一角一炮而红，女扮男装的她将贾宝玉的风度翩翩，神采飘逸演绎得十分精彩。

夏菁因贾宝玉这个角色被更多的观众认识，之后相继拍摄了《香港浴血》、《地狱山庄》、《血色玫瑰》等许多影视作品，塑造了许多风格迥异的角色，她的演艺事业正在慢慢向前发展，凭借她细腻精湛的演技未来的演艺道路应该是一片坦途。

可是命运与她开了一个玩笑，就在夏菁的事业处于上升期的时候，却突然患病容貌变样使她得不得退隐演艺圈。好在事业上受到挫折，感情上却是遇到了真爱，就在夏菁最低迷的时候，佟瑞欣向她求婚了。

佟瑞欣大夏菁3岁，长得很帅气，也是一名演员，两人在合作影片《漫天风雪》时相识相恋。在夏菁生病的时候，佟瑞欣一直在身边照顾她，不离不弃甚至在1997年的时候安排了求婚。不仅是为了给夏菁安全感，也是希望她不要放弃自己，即使容貌变样她依旧是自己喜爱的姑娘。

1998年，两人步入了婚姻的殿堂，婚后生下了一儿一女，可以说生活非常圆满。婚后的夏菁转向了幕后，经营着一家文化传播公司。如今夏菁已经51岁了，身材容貌虽然改变了，但不变的是她洋溢着幸福的笑容，可见她生活得很幸福。