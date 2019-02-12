说起韩国演员安在旭，很多80后90后的网友对他还是比较熟悉的。因为他还出演过不少偶像剧，而且他算是在韩国和中国知名度都不低的一位演员。或许在很多人的印象当中，他还是一个适合出演偶像剧男主角色的演员。

时间总是过得太快，大家都忽略了他的年纪。最近，47岁的安在旭再一次回到了网友们的视线中，不过这一次的他出现在大家的讨论当中，却不是因为什么好事，而是因为被查出酒驾。其实看到前因后果之后，很多粉丝还是为他喊冤的，因为他是在9日的时候才喝酒，而且已经在酒店睡了一觉，第二天才驾驶汽车返回首尔。

没想到睡了一觉的他竟然被查出是酒驾，一开始大家得知他酒驾的时候，还是让网友们相当生气的，不过得知他是第二天才开车回首尔，并且被查出了酒精，网友顿时觉得他挺冤。其实之所以有这样的情况，或许是和人的年纪大了有关系，人年纪大了之后代谢就会变得缓慢，如果是年轻人，睡一宿就没什么事，第二天根本不会被查出酒驾。

安在旭作为一个年纪接近50岁的人，就有一些吃亏了。而且后续的工作还被取消，不知道他要不要因此而承担违约责任呢？其实说起这个人，他算是一个比较有德行的艺人了，出道多年来一直没有什么绯闻。虽然他一直单身很多年，在40多岁的时候才结婚遇见的人肯定是真爱，而不是为了结婚而结婚了吧。

他在结婚之后就很少出现在大家的视线当中了，但是可以看得出来，他对这段婚姻还是比较满意的。虽然他的老婆比他小11岁，但是两个人同样是演员，共同语言应该会更多一些。或许正是因为如此，他现在的生活状态比以前更好了。