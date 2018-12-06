张继科与景甜是在今年3月份的时候对外公布恋情的。不过两人在正式承认恋情以前就暗暗秀过不少恩爱了，比如张继科曾在微博上发暗藏景甜名字的诗。

对于景甜与张继科的“科甜恋”，一开始许多网友表示想不到。但两人男才女貌倒是挺般配的，因此许多粉丝也都纷纷为两人送上祝福。不过近段时间景甜与张继科的微博好像很久没有怎么互动了，于是他们多次被传分手。

不同于之前在微博秀恩爱，景甜的新剧《火王之破晓之战》开播，张继科没有帮她宣传。张继科的妈妈过生日，张继科晒的照片里并没有景甜。而几个月前景甜妈妈过生日的时候，张继科可是有到场的呀！

早前张继科还曾探班佟丽娅呢，那怎么跟景甜就没有互动呢？而且双十一的时候，张继科竟然还在微博发文称：凑双十一的热闹。当时就有网友评论说，张继科过双十一？可双十一不是不是单身狗们的节日吗？

或许是因为张继科与景甜太久没同框秀恩爱了，近段时间以来张继科与景甜多次被传疑似分手了。张继科与景甜一个是体坛帅哥，一个是美女明星，两人的恋情从一开始就是备受大众关注的，围观群众都很好奇两人的“文体恋”是否能修成正果。

除了张继科与景甜外，还有不少“文体恋”的例子呢，比如田亮和叶一茜。田亮和叶一茜也是体坛帅哥和美女明星的跨界组合，不过如今田亮一家四口幸福得让人羡慕。但也不是每对这样的“文体恋人”都能走到最后的。

刘翔与葛天不也是“文体恋”吗？可最后刘翔与葛天却是离了婚。马苏与孔令辉也曾相恋过但最后也是分了手。如今张继科与景甜被传分手，许多网友感叹， “文体恋”修成正果的也不多呀！也有网友评论说，“文体恋”修成正果的为啥不多呢？是因为跨界恋情面临的考验多吗？

其实每段恋情都是不易的，而跟普通人相比，明星谈恋爱往往面临更多的压力和挑战。不管是体坛明星还是娱乐明星，往往都很忙，聚少离多也是“文体恋”难以回避的一个问题。虽说文体不分家，但工作性质跟方面的差异也还是存在的。不过许多网友表示还是希望张继科与景甜能修成正果。